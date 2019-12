Aucun recours introduit : La voix du peuple respectÃ©e

Les quatre candidats en lice à la présidentielle du 12 décembre, remportée haut la main par le président élu, M. Abdelmadjid Tebboune, ont fait montre d’un excellent fair-play à la suite de l’annonce des résultats, qu’«aucun d’entre eux» ne conteste, respectant ainsi totalement le choix et la volonté des électeurs.

Dans leurs déclarations respectives, les prétendants à cette course électorale ont d’ailleurs clairement souligné qu’ils ne comptaient pas introduire de recours tout en mettant en relief le fait qu’ils respectent la volonté populaire. Les anciens candidats ont tenu, par ailleurs, à féliciter le président élu, M. Abdelmadjid Tebboune, en lui souhaitant pleine réussite dans ses nobles missions nationales pour la concrétisation des aspirations du peuple algérien.

Les anciens candidats ont, d’autre part, salué les efforts déployés par l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE). «Une instance qui a mené la mission, qui lui a été assignée, d’une manière admirable», comme l’a souligné l’un d’eux.

S’exprimant pour sa part à l’issue de l’annonce des résultats, son président, Mohamed Charfi, a déclaré que l’Autorité nationale indépendante des élections «a réussi la mission de préserver la voix du peuple» lors du scrutin présidentiel du 12 décembre, qu'il qualifie d’ailleurs de «première élection nationale démocratique et transparente depuis l'indépendance».

Le même responsable a aussi signalé que «les procès-verbaux de dépouillement de tous les bureaux de vote seront disponibles sur le site de l'Autorité, ce qui constituera une banque de données accessible à tous, et restera dans les annales de l'Histoire».

M. Charfi a indiqué dans ce contexte que l'ANIE s'est assurée du contenu des PV de dépouillement avant l'annonce des résultats et que «les derniers PV ont été reçus vendredi à 6h00». A une question relative aux agressions dont ont été victimes des électeurs, notamment parmi la communauté nationale établie à l'étranger, demandant si l'ANIE comptait «se constituer partie civile dans les poursuites judiciaires évoqués par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum ?», le président de l'ANIE a affirmé qu' «une fois l'opération de vote achevée, l'Autorité ne pourra plus intervenir dans les dépassements enregistrés». Et d’ajouter que «bien qu'ayant la prérogative de saisir le procureur général d'actes relevant du pénal (avant la clôture du scrutin), l'ANIE a tenu à ne pas le faire, partant de sa position affichée dès le départ de faire prévaloir le dialogue». Cela dit, poursuit M. Charfi, «les actes d'atteinte à l'élection ne s'éteignent pas avec la fin du scrutin» et que «de tels actes ne resteront pas impunis».



Hommage à ceux qui ont contribué à cette réalisation



Un hommage des plus appuyés a été rendu en cette occasion, à tous ceux qui ont contribué à cette grande réalisation en faveur du peuple algérien, et notamment l'Armée nationale populaire (ANP) et toutes les forces de sécurité outre les parties signataires de la Charte d'éthique des pratiques électorales et les membres de l'ANIE.

Le président de l’ANIE a en effet souligné dans ce contexte que «cet accomplissement historique n'aurait pu être réalisé sans les efforts louables, l'accompagnement judicieux et l'engagement honoré de l'Armée nationale populaire (ANP) et de son Haut Commandement, avec à leur tête le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP)».

L’hommage à l'ANP et à son Haut Commandement a été aussi rendu pour «l'accompagnement permanent et l'encouragement témoigné à l'ANIE dans toutes les étapes, ce qui lui a permis de travailler en toute confiance et à aller de l'avant dans l'œuvre d'instauration des règles de transparence et de démocratie, d'équidistance et de permettre au citoyen d'être le premier surveillant de sa voix et souverain dans son choix».

M. Charfi qui a présenté ses félicitations au président élu et aux autres candidats qui ont contribué à «cette fête électorale», a déclaré que «l'Histoire et la Nation retiendront leur engagement et leur respect mutuel tout au long du processus électoral». Poursuivant ses propos, il fera remarquer que l'affluence des citoyens vers les urnes a été «la meilleure preuve de sa réponse à l'appel de la patrie». Le président de l'ANIE évoquera ensuite ces jeunes qui ont refusé de voter les appelant à l'adhésion au projet d'édification de «l'Algérie nouvelle», a-t-il dit, à laquelle «le Hirak populaire n'a eu de cesse d'appeler depuis le 22 février». «Nous respectons ceux qui se sont opposés à la tenue de l'élection ainsi que leur position de refus.

Cependant, nous dénonçons l'expression par la violence de cette opinion, car ne servant pas la démocratie», a-t-il fait remarquer, tout en soulignant l’impérieuse nécessité de «persévérer dans l'effort visant l'édification de l'Algérie nouvelle sur la base du principe du Consensus national, car se voulant la pierre angulaire de l'édification de l'Etat de droit et des libertés et un rempart inexpugnable contre une atteinte à la libre expression».

Soraya Guemmouri