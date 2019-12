Pour crÃ©er 150.000 emplois au SÃ©nÃ©gal : La BAD approuve un prÃªt de 62,8 millions dâ€™euros

Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement (BAD) vient d'approuver un financement de 62,83 millions d’euros au gouvernement du Sénégal, pour la mise en œuvre de la première phase de son Projet d’appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales des femmes et des jeunes, première phase (PAVIE I).

L’appui financier se compose d’un prêt de 14 millions d’euros (9,18 milliards de francs CFA) du Fonds africain de développement (FAD) et d’un autre de 48,83 millions d’euros (32,03 milliards de francs CFA) du guichet de la BAD, selon un communiqué de l'institution bancaire. A terme, le projet doit financer plus de 14.000 initiatives entrepreneuriales et générer ou consolider environ 65.000 emplois directs et 89.000 emplois indirects, soit au total 154.000 emplois dont 60% destinés aux femmes. En outre, seront formés plus de 27.000 entrepreneurs, dont plus de 15.000 femmes, alors que 2.200 entreprises bénéficieront d’un appui en matière de transformation digitale et 3.500 autres (dont 50% dirigées par des femmes) d’un soutien à la formalisation afin de sortir de l’informel.

«LePAVIE vise à soutenir le gouvernement du Sénégal dans ses efforts pour la mise en œuvre du PSE (Plan Sénégal Emergent) afin de créer des emplois décents pour les jeunes et les femmes à travers la promotion de l’entreprenariat», a expliqué Marie-Laure Akin-Olugbade, directrice générale pour l’Afrique de l’Ouest, citée dans le communiqué. D’une durée de 3 ans, le PAVIE a été conçu sur une approche par la demande et mis en œuvre en coordination avec le secteur privé, notamment les banques et les institutions de micro-finance.

Le projet consistera à financer les initiatives entrepreneuriales des femmes et des jeunes sur toute l’étendue du territoire sénégalais, tout en apportant un accompagnement technique sur le plan métier et en matière de gestion d’entreprise. Le portefeuille actif de la Banque au Sénégal comprend 32 opérations, avec un engagement d’environ 1,84 milliards d’euros, soit 1205 milliards FCFA et composé de projets du secteur public national, de projets régionaux et d’opérations financées sur le guichet secteur privé.