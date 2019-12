PÃ©trole : Le Brent Ã  65,22 dollars

Les prix du pétrole ont terminé en hausse vendredi après l'annonce d'une avancée de taille dans la guerre commerciale sino-américaine et ont même atteint en cours de séance des plus hauts depuis septembre. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février a clôturé à 65,22 dollars à Londres, en hausse de 1,6% ou 1,02 dollar par rapport à la clôture de jeudi. A New York, le baril américain de WTI pour janvier a gagné 1,5% ou 89 cents pour finir à 60,07 dollars. En touchant respectivement 65,79 dollars et 60,48 dollars le baril en cours de séance, les cours du Brent et du WTI ont même atteint des niveaux inédits depuis le mois de septembre dernier.»

Les prix du pétrole se renforcent, aidés par ce qui semble être une remise au second plan de deux grands risques pesant sur l'économie mondiale», a constaté Michael Hewson, analyste. «La perspective d'un Brexit ordonné et celle d'un accord entre la Chine et les Etats-Unis ont contribué à la hausse des prix du brut à leurs plus hauts niveaux en trois mois», a-t-il ajouté. La Chine a annoncé vendredi un accord commercial préliminaire avec les Etats-Unis, qui prévoit notamment une réduction progressive des droits de douane punitifs visant les produits chinois, après 19 mois de tensions avec Washington.Le président américain, Donald Trump, a dans la foulée tweeté que les Etats-Unis renonçaient à imposer dimanche des tarifs douaniers sur quelque 160 milliards de dollars de biens chinois après la conclusion de l'accord avec Pékin. Par ailleurs, «la fin de l'épisode sur le Brexit soutient également les prix du pétrole», a estimé Eugen Weinberg, analyste.

La victoire écrasante de Boris Johnson aux élections législatives britanniques devrait permettre de réaliser le Brexit d'ici fin janvier et apporter un bol d'air à la cinquième économie mondiale, même si les négociations sur la future relation commerciale avec l'UE restent à mener. Le scénario qui se dessine «encourage les perspectives d'une demande plus soutenue à moyen terme», a ajouté l'analyste.