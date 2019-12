Oran : Colloque international sur le tourisme innovant

Un colloque international ayant pour objectif d'ancrer les bonnes pratiques du tourisme durable se tiendra dimanche à l'Université d'Oran-1 Ahmed-Ben Bella, a-t-on appris samedi des organisateurs. Une centaine de participants issus des corps académique, économique et associatif sont attendus à cette rencontre de trois jours visant à promouvoir le tourisme durable, a précisé à l'APS la coordinatrice de l'événement, Asma Bengueddache.

Quatre thématiques essentielles seront développées dans ce cadre, intitulées «Histoire et patrimoine culturel d'Oran», «Les services touristiques innovants», «L'image de la ville d'Oran via les outils de communication» et «Ecosystèmes et conservation de la biodiversité dans la région d’Oran». En plus de l'échange des connaissances entre les différents intervenants, dont des compétences nationales établies à l'étranger, le colloque sera également axé sur la promotion des Jeux méditerranéens de 2021 à Oran (JM 2021).

Les organisateurs prévoient, en outre, de récompenser les concepteurs des meilleures applications intégrant des technologies innovantes pour la promotion du tourisme durable.