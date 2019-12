Organisation arabe des institutions supÃ©rieures de contrÃ´le des finances publiques : La Cour des comptes Ã©lue membre du ComitÃ© directeur

La Cour des comptes algérienne est élue membre du comité directeur de l’Organisation arabe des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Cette élection, lors de l’AG de l’ARABOSAI qui s’est tenue à Doha, permettra à ladite institution nationale de jouer pleinement son rôle à travers ses propositions.

Cette AG qui se tient tous les trois ans, a examiné les rôles des institutions supérieures de contrôle des finances publiques et les mutations qu’ont connues dans le monde arabe ainsi que les initiatives pour développer ces institutions. Outre cette élection, la Cour des comptes, comme son premier responsable l’a rappelé à maintes reprises, compte se réhabiliter. Dans une de ses sorties médiatiques, Abdelkader Benmarouf avait indiqué qu’«on veut une institution ouverte sur l’environnement et surtout sur l’information des citoyens». Quant au fonctionnement de la Cour des comptes, il assure que «nous disposons des outils les plus modernes pour le contrôle des finances publiques, lesquels seront bientôt publiés sur notre site web».

A ses yeux, le contrôle de la Cour des comptes, aujourd’hui, s’appuie sur l’évaluation des politiques publiques, ce qui nécessite le maximum de données. «L’exploitation des méga-données permettra au gouvernement de bien cibler ces politiques et mesurer correctement leurs résultats, et je pense que nous allons arriver prochainement à mettre en œuvre ce système», a-t-il avancé. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la Cour des comptes a accueilli la onzième réunion du comité du plan stratégique de l’Organisation arabe des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ARABOSAI), qui s’est tenu du 6 au 9 octobre dernier à Alger. La réunion a abordé un certain nombre de thèmes dont les plus importants sont ceux liés à l’étude des plans opérationnels des structures de l’Organisation pour 2020-2022 et leur cohérence avec les objectifs contenus dans le plan stratégique de l’Organisation. Il était également question des premiers résultats de la mise en œuvre des objectifs du plan opérationnel de 2019, par les comités et le Secrétariat général. Notons que la Cour des comptes a été instituée en 1976, pour favoriser l'utilisation régulière et efficiente des fonds publics, promouvoir la transparence dans la gestion des finances publiques et renforcer la lutte contre la fraude. Même si la Cour joue un rôle important dans la lutte contre la fraude, son rôle se limite cependant à aviser la Justice sur les faits éventuellement à caractère pénal.

Une dizaine de dossiers, portant notamment sur les marchés publics (les prix, les quantités, la qualité des équipements, l'opacité dans l'octroi des contrats...) est transmise annuellement à la Justice par la Cour, sur quelque 10.000 comptes publics existants, la Cour traite en moyenne 600 comptes/an au niveau de ses huit chambres nationales et neuf chambres territoriales.

Fouad Irnatene