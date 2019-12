La civilisation de lâ€™ersatz, de Djawad Rostom Touati : Critique sociÃ©tale inspirÃ©e du rÃ©el

Le jeune écrivain Djawad Rostom Touati vient de sortir le deuxième volet de la trilogie le Culte du ça, intitulé la Civilisation de l’ersatz, chez les éditions Apic. Un roman de 208 pages, qui entraîne l’analyse, la critique, les cultes rendus à la pulsion propagée un peu partout dans le monde, avec un prix public de 800 DA.

Rostom Touati est licencié en économie internationale et titulaire d’un master en management, mais il exerce le métier de professeur de français. Ses études, dans le cadre économique, ne l’ont pas empêché de s’engager dans des projets littéraires, dans la mesure où son roman est un poste d’observation des relations sociales et de manière dont l’idéologie dominante du désir structure aujourd’hui ces rapports. Farid, Malia, Rami, Adib et d’autres personnages qui errent dans la Civilisation de l’ersatz, deuxième volet de la trilogie, chacun muni de son bagage socioculturel, certains motivés pour changer le cours de leur vie, sûrs que le soleil est bien plus chaud ailleurs ; d’autres résignés à l’idée que le monde est comme tel : juste une équation à deux variables, «dominés/dominants» ; et d’autres encore, suffisants à eux-mêmes, qui cherchent leur rédemption dans les malheurs des autres, se frayent un chemin entre les strates d’une société en ébullition, victime d’un passé en gel, d’un présent séquestré et d’un futur pris en otage. Les uns comme les autres, des néo-prolo-aspirants-bourgeois qui s’ignorent, se substituent ainsi entre les doigts d’un écrivain-né. Dans la Civilisation de l’ersatz, tout est relativité : le temps, l’espace, à cela s’ajoute l’esprit...

L’histoire parle d’une femme répudiée par un mari violent et une belle-mère violente qui se retrouve chez elle et qui aurait été violée par ses deux frères et mise enceinte par l’un deux, où elle se retrouve par la suite dans la rue pour répondre au reportage de presse. Elle est inspirée d’un fait divers publié dans un journal, elle débute par un acte de violence qui heurte le lecteur, «sûrement» à première vue, mais se réjouit par la suite en s’impliquant profondément dans le roman et dans le fin fond du vécu de notre société.

Selon l’auteur, cette violence est «à l’origine même du roman, et du reportage de presse source d’inspiration pour le roman». Le romancier était tellement marqué par la ressemblance dans l’aspect caricatural de la monstruosité, qu’il s’est dit : «Si je voulais faire un roman : quelle saurait la part réaliste et la part surfaite ?» C’est de là que l’auteur a essayé d’imaginer une histoire réelle, «pour véhiculer l’histoire d’une société rétrograde qui évoque l’histoire réelle d’une veuve qui perd son marie et qui a des difficultés à payer sa location, alors elle décide d’aller habiter chez sa tante ; et c’est là que son cousin (fils de cette tante) la viole et l’a mise enceinte. Suite à ces faits, elle a été prise en charge par une association féministe qui fait son travail sérieusement, mais autour de cette association féministe, gravite des militantes dont le premier intérêt est d’attirer les projecteurs vers elles que d’airer réellement ces femmes ! Parmi elles, une journaliste qui décide d’écrire l’histoire de cette femme, mais avec une déformation totale de la réalité en la rendant encore plus monstrueuse qu’elle l’est. À partir de là, Djawad Rostom Touati a essayé de faire un travail de critique sur ce reportage qui a regroupé les lieux communs, les clichés, les pensifs de l’archaïque société patriarcale qui réduit la femme «à moins que rien», située dans la contré de Reggan, avec les mêmes procédés romanesques.

Kafia Ait Allouache