Â«Rayonnement des sensÂ» de Morad Foughali, Ã  la galerie AÃ¯cha-Haddad : Dans les trÃ©fonds de lâ€™abstraction

La galerie d'art Aïcha-Haddad abrite, au bonheur des férus des arts plastiques, une nouvelle exposition baptisée «Rayonnement des sens», signée Morad Foughali, et ce jusqu'au 20 décembre.

Organisée par l’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger, cette exposition, dont le vernissage a eu lieu le 7 décembre dernier, invite le visiteur à plonger dans un univers de peinture aussi riche que varié, dans la diversité des styles et des techniques. Pas moins d’une vingtaine d’œuvres d’art sont exposées par Morad Foughali. Ayant rassemblé deux styles différents, à savoir l’art abstrait, pour explorer la complexité de la nature humaine, ainsi que l’art figuratif, pour proposer une palette de sujets différents, à l’exemple de l’urbanisme, les paysages naturels, comme l’amour du désert et l’énigme de la mer, la nature morte, mais aussi des portraits et des silhouettes du commun des mortels, le tout avec des émotions qui se dégagent du pinceau de cet artiste qui expose depuis 27 ans.

Rencontré sur place, l’artiste nous explique : «Je me suis rendu compte qu’il y a une grande richesse dans le domaine de l’abstrait par rapport à l’actualité.» Répondant à une question relative au choix du thème, il affirme : «Nous vivons, en ce moment, dans l’abstraction la plus totale et nous n’arrivons pas à la définir.» C’est ce qui a incité le plasticien à intervenir pour explorer les messages transmis des uns aux autres.

«Des messages sur les plans social, économique et culturel, ce manque de communication est peut-être dû à la progression rapide des moyens technologiques», a-t-il expliqué. Pour ses chef-d’œuvres d’art abstrait, les visiteurs seront plongés dans un univers bleuâtre. Pour lui, il n’y a pas de raison particulière quant au choix de cette couleur. «Le bleu est certes une de mes couleurs préférées. Après tout, il s’agit de la couleur du ciel, de la mer, de l’infini et de la liberté», a-t-il précisé.

Place aux vingt toiles d’art figuratif, elles sont aussi perfectionnistes que mystérieuses, notamment pour le choix judicieux de couleurs simples, avec un maximum de trois couleurs majeures par tableau, ce qui évite la mosaïque qui altère le goût et la profondeur des sujets. La mer est représentée elle aussi avec des aquarelles et un mouvement impressionniste qui émerveille l’œil. À travers une série d’œuvres qu’il a baptisées «Racine», Morad met en avant l’identité berbère, et ce à travers les symboles et les couleurs utilisées. «C’est un style personnel pour lequel j’ai consacré beaucoup de temps en quête de mon identité artistique, et je crois que je le garderai pour mes prochaines expositions», a-t-il affirmé. Diplômé en architecture d’intérieur et en communication visuelle de l’Institut Charpentier de Paris, Morad Foughali compte à son actif une dizaine d’expositions depuis 1989.

Sihem Oubraham