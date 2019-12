DÃ©perdition scolaire : Les effets sociaux

La déperdition scolaire et ses effets sociaux seront au centre d’une rencontre mardi à Mostaganem, a-t-on appris des organisateurs.

Le président de l’association culturelle «Club Intellectuel de Mostaganem», Noureddine Ould El Bey, a indiqué que cette rencontre, coïncidant avec la célébration de la Journée internationale de la Langue arabe (18 décembre), réunira des universitaires, des spécialistes et chercheurs dans le champ éducatif pour diagnostiquer la question de la déperdition scolaire et sa réalité actuelle en Algérie.

Plusieurs interventions sont prévues notamment sur la notion de la déperdition scolaire, ses facteurs multiples, les méthodes scientifiques de sa quantification, sa répartition dans les milieux urbain et rural, a ajouté la même source.

Cette rencontre se tiendra au niveau de la bibliothèque principale de lecture publique Dr Moulay-Belhamisi, a-t-on noté.