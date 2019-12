El-Kala : Arrestation de deux dealers recherchÃ©s

Les services de la police judiciaire de la daïra frontalière d’El Kala (El Tarf) ont arrêté deux dealers recherchés pour leur implication dans diverses affaires de stupéfiants, a-t-on appris, auprès du chargé de la communication à la Sûreté de wilaya.

Agissant sur information faisant état d’activités de deux présumés suspects, tous deux âgés de 20 ans, l’un est originaire de la commune d’El Kala et l’autre de la wilaya de Constantine, les services de police ont appréhendé ces deux individus, à l’entrée de cette ville côtière, à bord d’un véhicule touristique, à signalé le commissaire principal, Labidi Mohamed Karim.

Qualifié de «dangereux», l’un des d’eux mis en cause était également sous le coup de trois jugements définitifs pour trafic de psychotropes, a précisé la même source, ajoutant que la fouille du véhicule a permis de mettre la main sur une quantité de comprimés psychotropes et du kif traité. Présentés devant le magistrat instructeur près le tribunal correctionnel d’El Kala, les deux comparses ont été placés sous mandat de dépôt pour détention illégale de produits hallucinogènes, a conclu la même source.