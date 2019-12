Industrie automobile : Volkswagen suspend temporairement sa production

La lutte contre la corruption a déteint sur l’industrie automobile en Algérie. Toutes les usines d’assemblement d’automobile sont actuellement à l’arrêt à la suite de l’épuisement de leurs quotas de lots SKD pour cette année, destinés à la production «made in bladi», s’ajoutant à l’incarcération de la majorité de leurs responsables. Cette crise s’est répercutée fortement sur le fonctionnement de l’usine de montage du Groupe Sovac de Sidi-Khetab (Relizane). En effet, le géant mondial de l’automobile, l’Allemand Volkswagen, a décidé de suspendre temporairement la production en Algérie, rapporte l’Agence presse Allemande Deutsche Presse-Agentur. D’autant qu’actuellement, le patron de son partenaire algérien qui représente les marques Volkswagen, Seat, Skoda, Audi, Porsche et Volkswagen Utilitaires, en l’occurrence Mourad Oulmi, se trouve en prison. Ce qui explique en grande partie la décision communiquée ce vendredi par VW. Une suspension inattendue dans la mesure où l’activité industrielle du groupe Sovac devait reprendre des le début de l’année 2020.Depuis juillet 2017, Sovac et VW disposent d’une usine en co-entreprise où 50.000 véhicules ont été assemblés l’an dernier. Les livraisons des modèles du groupe VW à Sovac sont également suspendus jusqu’à nouvel ordre. A présent, le constructeur allemand est clairement dans le doute quant au renouvellement de sa confiance à son partenaire algérien. Il temporise certainement jusqu’à ce que le sort du propriétaire du Groupe Sovac soit éclairci. Il faut également rappeler qu’un administrateur judiciaire a été nommé à la tête du Groupe Sovac. Le constructeur Seat en tant que leader de l’usine Sovac Production et désigné pour diriger l’expansion du Groupe Volkswagen en Afrique du Nord, a déclaré via ses dirigeants suivre de près la situation tout en y adaptant ses opérations selon l’évolution. Il a assuré qu’il continuera à opérer ainsi dans le but de préserver ses intérêts en Algérie.Pour rappel, en octobre dernier, la ministre de l’Industrie et des Mines, Djamila Tamazirt avait rencontré une délégation du Groupe Volkswagen qui avait annoncé l’engagement du groupe allemand à développer l’intégration, la sous-traitance et l’exportation, qui constituent les objectifs assignés à cette deuxième phase de l’industrie automobile en Algérie.Un plan de développement de la sous-traitance impliquant des équipementiers a été mis en place dans l’objectif de renforcer l’activité industrielle du Groupe, l’intégration et de s’orienter vers l’exportation des pièces, composants et véhicules dans le strict respect de la réglementation. Il utile de rappeler également que la capacité de production de cette unité implantée dans la zone industrielle de Sidi Khettab (Relizane) est de 12.000 unités durant la première année de son entrée en production, et de 100.000 véhicules/an après cinq ans. Pour la réalisation de l’usine, le protocole d’accord a été signé par l’exécutif vice-président de Volkswagen pour les véhicules utilitaires Joseph Baumert et le président-directeur général du groupe Sovac, Mourad Oulmi. Le coût de l’investissement de ce projet est estimé à quelque 170 millions d’euros, alors que le taux d’intégration de cette unité industrielle atteindra 40%, cinq ans après l’entrée en production de l’usine. Quelque 1.400 postes de travail ont été créés dès la mise en service de l’usine.

Mohamed Mendaci