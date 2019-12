Hadj-2020 : DÃ©but aujourdâ€™hui des inscriptions

Prévues initialement mercredi dernier, les inscriptions au tirage au sort pour l’accomplissement du hadj, au titre de l’année 2020, devront débuter aujourd’hui.

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire appelle, à cet effet, les citoyennes et les citoyens désirant accomplir le 5e pilier de l’Islam à s’inscrire via l’application mise à leur disposition sur le site web du ministère (www.interieur.gov.dz). Une mesure qui vise, selon le département Dahmoune, à éviter aux personnes intéressées de subir les désagréments des déplacements au siège de leurs communes de résidence.

Les inscriptions sont possibles aussi au niveau des communes pour les personnes qui préfèrent cette procédure. Notons qu’un récépissé leur sera délivré après finalisation de l’opération d’inscription, qui devrait se poursuivre jusqu’au 18 janvier 2020, et le tirage au sort est prévu une semaine plus tard, soit le 25 janvier, a précisé le ministère de l’Intérieur, dans un communiqué rendu public. Ce qu’il faut retenir pour cette année, c’est que les inscriptions concerneront les deux saisons du Hadj consécutives (2020 et 2021), une première en l’Algérie. Cette décision a été prise lors du Conseil interministériel du 7 décembre dernier et va permettre de donner à un grand nombre de citoyens la chance d’accomplir le devoir du Hadj. Elle s’inscrit, également, dans un souci de garantir une meilleure organisation de l’opération du Hadj et d’optimiser les prestations assurées au profit des pèlerins. Le ministère de l’Intérieur avait annoncé auparavant les conditions d’inscription au tirage au sort du Hadj pour les années 2020 et 2021. Selon le communiqué, la personne désirant s’inscrire au tirage au sort doit être de nationalité algérienne et de n’avoir pas effectué le pèlerinage pendant les sept dernières années. Elle doit posséder un passeport biométrique valable et être âgée de 19 ans révolus le jour des inscriptions. Les intéressés sont tenus de remplir le formulaire d’informations personnelles mis à leur disposition en ligne ou au niveau de la commune.

Parmi les conditions requises par le ministère figure également l’obligation pour les femmes de moins de 45 ans d’être accompagnées d’un «Mahram» (accompagnateur légal), tandis que la femme qui dépasse cet âge peut s’inscrire toute seule si elle le souhaite. Selon la même source, la femme qui désire faire son inscription avec le «Mahram» doit être inscrite avec lui soit sur l’Application mise en ligne et disponible sur le site web du ministère www.interieur.gov.dz soit à travers le réseau Intranet au siège de la commune, précise la même source. Le ministère précise qu’il est impératif que le «Mahram» de la femme procède le premier à l’inscription. Il sera dans ce sens procédé à l’introduction du numéro d’inscription du «Mahram», son nom et prénom pour ensuite s’assurer des données et de l’inscription. Dans le cas où la femme procède toute seule à l’inscription, elle sera retenue seule.

Concernant les citoyens âgés de 70 ans et inscrits à plusieurs reprises sans être retenus, le ministère procédera au niveau des sièges des wilayas à une deuxième opération du tirage au sort au profit de cette catégorie pour leur donner une autre chance. Les citoyens sont tenus de s’assurer d’avoir introduit toutes les informations d’une manière correcte et exacte et à réviser toutes les données avant la validation de l’inscription, rappelle la même source qui insiste sur l’importance de veiller à fournir les données nécessaires qui concernent le «Mahram» pour la femme accompagnée. Pour mieux s’informer sur les conditions d’inscription au tirage au sort, le ministère de l’Intérieur a mis à la disposition des citoyens le site web du ministère: www.interieur.gov.

Kamélia Hadjib