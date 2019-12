Grand angle : Le tournant ?

Le dialogue national inclusif (DNI) au Mali, annoncé par le président Ibrahim Boubacar Keïta, afin de permettre aux différents acteurs de faire le diagnostic des causes réelles de la détérioration du climat social dans le pays, adopter des réformes et apporter des solutions à la crise sécuritaire, a été lancé hier.

Mais en dépit des assurances données par le président malien quant aux objectifs de ce dialogue, certains acteurs, dont le chef de file de l’opposition, ont décidé de décliner l’invitation. Une absence qui, sans nul doute, ne manquera de retarder la sortie de crise recherchée à travers cette démarche. Pourtant, est-il souligné par des médias maliens, « le président de la République a tenu à rassurer l’ensemble national que la mise en œuvre des conclusions et résolutions, issues de ce Dialogue national inclusif, sera assurée par le mécanisme indépendant de suivi-évaluation dont les congressistes lui proposeront le format et la composition». Dans une tribune publiée hier, un ancien ministre malien a exprimé sa crainte de voir ce dialogue échouer.

« J’ai bien peur qu’il soit fort probable que ce dialogue soit mort-né», a estimé le Dr Hamed Sow. Pourtant, les Maliens de tous bords sont d’accord pour dire que la situation actuelle ne peut plus durer sous peine de voir le Mali sombrer inexorablement dans le chaos. Et tous sont aussi unanimes à reconnaître que seule la voie du dialogue inclusif est à même de permettre au pays de surmonter la crise multidimensionnelle à laquelle il est confronté. Pour preuve, la dégradation de la situation sécuritaire a atteint un point tel que le pire est redouté quant à l’intégrité du Mali et des pays voisins. Le Niger, le Burkina Faso et le reste de la bande sahélo-saharienne au demeurant sont de plus en plus exposés aux attaques terroristes.

Mais comment arriver à ce dialogue salvateur si certaines parties maliennes continuent de refuser la main tendue ? N’est-il pas possible, dans l’intérêt supérieur du Mali, de dépasser les égos et de s’entendre sur une feuille de route claire qui tienne compte des intérêts de la population ? Il est difficile de croire que les acteurs maliens, qu’ils soient du côté du gouvernement ou de celui de l’opposition, puissent ainsi volontairement gâcher les opportunités d’accélérer la mise sur rail du pays au seul prétexte que ce qui est proposé ne les agrée pas. Le Dr Hamed Sow a raison sur un point : « Le temps n’est pas non plus dans nos petits calculs personnels où des groupes espèrent profiter du système. Celui-ci n’a pas d’avenir dans la continuité. Il faut un sursaut, une unité d’action de toutes les bonnes volontés», pour éviter au Mali une situation d’impasse aux conséquences multiples.

Nadia K.