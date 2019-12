RÃ¨glement de la crise libanaise : Le difficile pari

La formation du gouvernement au Liban pourrait prendre du temps, a estimé le chef du puissant mouvement Hezbollah, à trois jours des consultations parlementaires pour nommer un Premier ministre dans un pays divisé et au bord de l'effondrement économique. Sous la pression de la rue, le Premier ministre Saâd Hariri avait démissionné le 29 octobre, près de deux semaines après le début d'un mouvement de contestation populaire inédit, fustigeant toute la classe politique, accusée de corruption et d'incompétence. Les principaux partis du pays n'ont pas réussi à s'entendre sur un successeur, tandis que dans la rue les manifestants réclament un gouvernement composé de technocrates et d'indépendants qui ne seraient pas issus du sérail politique. Après plusieurs semaines de tergiversations, les consultations parlementaires exigées par la Constitution pour nommer un Premier ministre doivent se tenir demain. Elles avaient été reportées d'une semaine après le retrait à la dernière minute d'un candidat potentiel.

En plus du blocage politique, la situation économique demeure très précaire. La communauté internationale a appelé à la formation rapide d'un gouvernement et à des réformes structurelles avant le déblocage de toute aide. Alors que la croissance en volume du produit intérieur brut (PIB) libanais frôlait encore les 8 % en 2010, celle-ci a dégringolé à 1,7 % en moyenne entre 2011 et 2017 et n’a pas dépassé 1 % en 2018. Cette situation critique s’explique par l’accumulation de trois problèmes qui se nourrissent l’un l’autre : une faiblesse persistante de l’activité, une dégradation préoccupante des comptes extérieurs et une dérive inquiétante des comptes publics.

Pour cette année, le taux de croissance devrait encore descendre autour de 0,5 %, tandis que la prévision d’une remontée pour 2020 pourrait être compromise par les derniers événements, notent les économistes. La dégradation continue des comptes publics marquée par un déficit budgétaire à hauteur de 7 % du PIB en 2019 qui nourrit l’augmentation d’une dette publique parmi la plus élevée du monde, à 150 % du PIB, demeure l’autre problème majeur. Un niveau tel que, chaque année, l’État libanais doit consacrer un tiers de ses ressources au seul paiement des intérêts.

C’est dans ce contexte que la Conférence économique pour le développement par les réformes et les entreprises (Cedre), qui a réuni 17 pays donateurs en avril 2018, a promis au Liban une enveloppe de prêts et de dons à hauteur d’à peu près 13 milliards de dollars, en échange de l’engagement du gouvernement à réformer le pays et à lutter contre la corruption massive qui mine son économie. Un pari pour le moment difficile à concrétiser au vu des obstacles politiques qui s’érigent et qui fragilisent une classe politique de plus en plus à cran.

