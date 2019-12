MCA : Le limogeage de Casoni coÃ»tera cher au Mouloudia

Bernard Casoni a été empêché d’exercer ses fonctions pour la 3e fois depuis mercredi. Le directeur général du MCA, Foued Sakhri, a décidé de mettre fin aux fonctions du technicien français, mais cette option risque de coûter cher à la trésorerie du club. D’où l’opposition de Achour Betrouni à ce choix «radical». Le conflit qui oppose les différents dirigeants du MCA au sujet de l’avenir de Bernard Casoni n’a toujours pas connu son dénouement. Après deux rounds de négociations serrés en début de semaine dernière, censés aboutir à une décision consensuelle, les divergences d’esprits ont poussé le directeur général, Foued Sakhri, à prendre une décision unilatérale, et pour le moins extrême, en décidant de mettre fin aux fonctions de Casoni. Le technicien français, rentré lundi de France, a été interdit d’accès aux entraînements de l’équipe première. C’est Mohamed Mekhazni qui a été désigné pour assurer l’intérim jusqu’à la nomination d’un nouvel entraîneur.

Depuis lundi, Bernard Casoni s’est présenté trois fois au stade pour assurer son travail, en vain. La décision de se séparer de lui est prise, et chacun essaie désormais de faire pression sur l’autre pour faire valoir ses droits.

Néanmoins, cette situation ne plait pas à tout le monde au MCA. Achour Betrouni s’oppose depuis le début au limogeage de Casoni dans l’immédiat et préconise de temporiser jusqu’à la fin de la phase aller pour dresser les bilans et essayer, si besoin est, de trouver une solution pour une séparation à l’amiable.

Pour étayer son point de vue, Betrouni explique que le MCA doit aujourd’hui cinq mois de salaires impayés à Casoni. Ceci sans compter l’argent de son dédommagement en cas de résiliation de son contrat. Ce qui signifie que le MCA doit se saigner pour payer Bernard Casoni.

De son côté, Sakhri, sans doute dans un souci de limiter la casse, invite Casoni à négocier une séparation à l’amiable. Quoiqu’il arrive, le Mouloudia devra verser au moins 7 mois de salaires à Casoni. Ce qui représente un gros pactole.

Amar B.