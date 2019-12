Dans la lucarne : Le geste de Neymar

Les joueurs de part le monde sont appelés, malgré eux, à suivre la mode en vogue, et ce, quel que soit son niveau dans la hiérarchie mondiale. Vous pouvez être le meilleur joueur du monde, vous êtes appelé à vous mouvoir dans le «moule» ambiant si vous cherchez à vivre en paix avec vos coéquipiers. Tout le monde n'ignore pas la place qu'occupe Neymar sur le plan mondial. C'est une «star» incontestable, à l'instar de Messi, Cristiano, Mahrez, Salah, Sadio Mané et les autres, pour ne citer que ceux-là. C'est vrai que Neymar a été, il y a deux saisons, le plus gros transfert de la planète en étant embauché par le PSG (France) pour la somme astronomique de 222 millions d'euros. Un transfert jugé par les spécialistes comme étant hors du commun. Malgré une clause élevée, le Barça n'a pu dissuader le PSG de Nacer Khelaïfi de le prendre. C'était un peu le «buzz» de l’époque. Aujourd'hui, on peut dire que les choses se sont tassées et Neyamr n'a plus la même aura qu'il y a deux saisons. Il était en France un véritable Nabab qui faisait la pluie et le beau temps. Tout le monde se rappelle le «penalty-gate» lorsqu'il avait empêché Cavani de le tirer. Chose qui avait créé ce jour une «grosse» polémique au sein du club parisien. Il est clair que nombreux sont les supporters qui n'ont pas partagé la position de Neymar. Depuis, il y a lieu de relever que les relations entre le brésilien et le public parisien se sont détériorées jusqu’à atteindre à un point de non-retour. Il a beau essayé d'améliorer son image mais sans succès. Ses humeurs, ses frasques et ses déplacements furtifs et répétés dans son pays avaient agacé tout le monde. Le joueur avait raté énormément de matches importants avec le PSG en plus de ses blessures récurrentes. Ce qui a encore exacerbé la situation, c'est un peu son envie de retourner au Barça. Ce qui avait mis le public en rogne demandant carrément à Neymar de «dégager» du club. Ostensiblement, Neyamr n'est pas en position de force. Alors, il veut se refaire une nouvelle réputation et s'excuser à sa façon auprès de Cavani. Lors de la 6e et dernière journée de la Ligue des champions, au Parc des Princes, entre le PSG et Galatasaray (Turquie), il avait offert le penalty à Cavani. Une façon directe «d'enterrer la hache de guerre». Un geste qui a été apprécié par le public, la presse et tous les observateurs. Il s'est assagi, c'est le moins que l'on puisse dire.

Hamid Gharbi