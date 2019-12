NAHD : stopper lâ€™hÃ©morragie face au PAC

A deux journées de la fin de la phase aller du championnat Ligue 1, le NAHD se retrouve dans une situation difficile en bas du tableau. Une crise pluridimensionnelle que les Sang et Or n’ont pas connue depuis plusieurs saisons.

En effet, aux précédentes saisons, le Nasria était une équipe redoutable qui parvenait à tenir tête aux grosses cylindrées du championnat.

Les enfants d’Hussein Dey gagnaient avec aisance à l’extérieur, remportaient des derbys, et ils avaient même enregistré une longue série d’invincibilités sous la direction de Dziri Billel. Rien de cela n’est d’actualité, du moment que les Rouge et Jaune se retrouvent à la 14e place avec 12 points, sachant que les 15e et 16e du classement, en l’occurrence le NCM et le PAC, joueront respectivement un et trois matchs retards, ce qui pourrait placer le NAHD à l’extrême bas du tableau. L’équipe souffre tout d’abord d’une crise financière qui étouffe le club.

Le problème des loyers des joueurs non résidents sur Alger refait surface avec l’approche de la fin de contrat de location. Le problème du réfectoire du club qui demeure fermé est aussi un souci qui taraude le coach Lakhdar Adjali.

Une condition de travail non accessible aux jeunes joueurs du NAHD alors qu’un régime alimentaire est très important pour un sportif de haut niveau. Ajoutant à cela l’indifférence des responsables du club et leur absence aux entraînements de l’équipe qui n’améliorent pas la situation.

Alors que plusieurs joueurs expérimentés ont quitté le club au mois de juillet, l’effectif actuel des Sang et Or est très jeune et plusieurs joueurs U21 manquent d’expérience, ce qui nécessite un soutien moral afin de réussir les prochaines échéances.

Le NAHD est sérieusement menacé de relégation vu les facteurs sus-cités, ajouté à cela la crise de résultats et les points que les protégés de Lakhdar Adjali continuent à perdre, notamment à domicile. Les co-équipiers de Redouane Zerdoum auront un sérieux test demain, lors du derby face au PAC.

Kader Bentounès