USM Alger : Lâ€™argent arrive, les joueurs montent au crÃ©neau

À peine arrivé au club, que le désormais nouveau coordinateur doit déjà faire face à une situation pour le moins délicate.

Tarek Ghoul, qui, par ailleurs, est officiellement le porte-parole de l’USM Alger, doit trouver les solutions nécessaires pour gérer la crise financière dont souffre le club depuis plus d’une année. Particulièrement les salaires impayés des joueurs, qui sont montés au créneau cette semaine pour réclamer leurs dus. En effet, à peine l’information du dégel du compte bancaire est annoncée que certains éléments ont sollicité les dirigeants pour exiger d’être réglés. Certains, à l’image de Zouari, Zemmamouche ou encore l’international Ellafi, ont donné un ultimatum aux responsables actuels du club. Ils menacent de boycotter les entraînements ainsi que le derby face au CR Belouizdad. Certains éléments, en contacts avec d’autres clubs, auraient demandé à résilier leurs contrats. Pour rappel, le nouveau partenaire du club, Serport, aurait fait savoir qu’il serait prêt à injecter la somme considérable de dix milliards de centimes pour soulager la trésorerie du club.

A présent que le compte est débloqué, l’entreprise de services portuaires peut procéder au virement. Le dossier le plus délicat reste celui de l’international libyen Muaid Ellafi.

Ce dernier, qui aurait des contacts sérieux en Tunisie, a demandé la résiliation de son contrat. Son manager aurait même menacé de saisir la FIFA, si la situation n’est pas réglée dans les jours à venir. «Ce n’est pas normal. Cela fait une année pratiquement que Muaid n’a pas touché le moindre centime. On s’est montrés très patients par respect au club et ses supporteurs. Cependant, ça ne peut plus durer. Le joueur doit être payé, et si le club ne peut pas assumer ses engagements, alors qu’on le libère», a déclaré Ryad Ellafi aux médias. De son côté, Tarek Ghoul s’est montré très prudent dans ses déclarations. Reconnaissant la complexité du problème, il souhaite trouver un accord qui arrange les deux parties. «Pour l’instant, le club n’est pas en mesure de régler la situation d’Ellafi. Comme tout le monde le sait, la situation financière de l’USMA n’est pas au beau fixe. Si le joueur veut résilier son contrat et partir, on serai contraints de se plier à sa décision. C’est dommage. On aurait bien voulu. C’est un bon élément qui a fait ses preuves. Toutefois, nous allons essayer de trouver un accord avec lui. On lui demandera de trouver un club pour un éventuel transfert. On souhaite plutôt le vendre que de le laisser partir gratuitement. Ainsi tout le monde sera gagnant», a-t-il indiqué dans les colonnes de la presse spécialisée. Toutefois, le cas Ellafi n’est pas le seul à gérer. D’autres joueurs veulent résilier leurs contrats. Zouari serait déjà en contacts très avancés avec le CR Belouizdad. L’USM Alger pourrait ainsi connaitre une véritable saignée durant ce mercato hivernal.

Redha M.