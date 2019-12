Attaque contre l'armÃ©e au Niger : L'AlgÃ©rie condamne Â«avec la plus grande forceÂ»

L'Algérie condamne «avec la plus grande force» l'attaque terroriste qui a visé mardi dernier un camp de l'armée nigérienne à Inates dans l'ouest du Niger et fait de nombreuses victimes parmi les soldats nigériens, a déclaré jeudi dernier, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif. «Nous condamnons avec la plus grande force l’attaque terroriste ayant ciblé mardi 10 décembre un camp de l’armée nigérienne à Inates dans l'ouest du pays et qui a fait de nombreuses victimes parmi les soldats nigériens», a déclaré M. Benali Cherif.

«Tout en nous inclinant devant le sacrifice des éléments de l’armée nigérienne tombés alors qu’ils accomplissaient leur devoir au service de leur pays, nous tenons à présenter nos condoléances et assurer de notre sympathie et de notre solidarité leurs familles, le Gouvernement et le Peuple frère du Niger», a ajouté le porte-parole du ministère. «Nous demeurons convaincus que l’entreprise terroriste au Niger, comme dans toute la région du Sahel, trouvera face à elle une résistance résolue des forces de sécurité, des peuples et des gouvernements de la région qui sauront comment combattre ce fléau jusqu’à son éradication totale», a-t-il encore dit.

L'attaque par des terroristes d'un camp de l'armée nigérienne a fait 71 morts et des disparus, avait indiqué mercredi dernier, le ministère nigérien de la Défense.