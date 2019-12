Ã©lection prÃ©sidentielle : Large couverture mÃ©diatique

Les médias nationaux et étrangers ont été nombreux à assurer la couverture du rendez-vous électoral du 12 décembre et des éditions spéciales ont même été publiées par les quotidiens El Moudjahid et Horizons.

Les journalistes ont bénéficié de toutes les facilités pour accomplir leurs missions que ce soit dans la capitale ou dans les autres wilayas. Les candidats ont aussi évoqué la mission de la presse nationale et locale qui a pu assurer le suivi de la campagne électorale et des opérations de vote.

Tout au long de la journée de jeudi, des transmissions en direct ont été assurées par les télévisions publiques et privées ainsi que les radios et les médias électroniques pour permettre aux citoyens de suivre l’évolution de l’opération. L’agence de presse, APS, a aussi assuré une diffusion d’informations en continu.

Les conditions d’organisation du scrutin étaient ainsi relatées tout au long de la journée de jeudi alors que d’autres informations parvenaient à propos des déclarations du président de l’ANIE, Charfi et des candidats ou encore de M. Tebboune.

La presse a souligné que l'élection constituait un rendez-vous historique et un acte fondateur de la nouvelle Algérie, mettant en avant les décisions prises par les autorités pour garantir la transparence de ce scrutin.

Il s’agissait aussi de mettre l’accent sur les enjeux principaux de cette élection pour garantir la pérennité de l'Etat avec l'élection d'un président de la République, pierre angulaire de l’édifice constitutionnel.

Les publications ont soutenu que l'élection a permis au pays d'éviter des scénarios suicidaires, notamment les phases de transition. Elles ont aussi relevé que ce scrutin est celui de tous les espoirs.

Dans leurs unes, des quotidiens considèrent que les lois de la République doivent être respectées et que le choix des électeurs a force de loi et fait barrage aux intérêts étroits.

Les éditoriaux étaient axés sur la nécessité de concrétiser les revendications de changement radical exprimées par le peuple.

Le fait que le scrutin s’est déroulé dans un contexte particulier en raison de la poursuite du mouvement populaire a aussi été évoqué.

Une mention particulière a été accordée à l’action de l’Autorité nationale indépendante des élections qui a supervisée pour la première fois dans l’histoire de l’Algérie une échéance électorale. Il est souligné que l’Autorité nationale a mis en place toutes les modalités garantissant la régularité du scrutin en écartant le spectre de la fraude. A rappeler que plus de 180 journalistes, photographes et techniciens représentants une soixantaine de médias étrangers étaient accrédités pour la couverture du scrutin.

Toutes les facilités avaient été accordées aux équipes de la presse étrangère qui pouvaient circuler librement à travers le territoire national et assurer leur couverture en toute transparence.

Ahmed Mesbah