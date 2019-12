Dans la LUCARNE : Belmadi fait lâ€™unanimitÃ©

L'année 2019 restera peut-être comme une très bonne «cuvée». Elle nous a donnés beaucoup de satisfactions en un temps record alors que tout le monde avait estimé, à tort ou à raison, que notre football au niveau de son équipe nationale était vraiment mal engagé. Il y avait, faut-il le répéter, du vrai dans ce constat. Il aura fallu changer et choisir l'entraîneur qui sied bien à la situation pour que tout change dans le bon sens du terme. En effet, dès qu'il a été désigné officiellement à la tête de l'équipe nationale, le 02 août 2018, tout a changé d'une façon formidable, presque par enchantement. Il avait affirmé dès le départ «qu'il est temps d'apprendre à gagner une CAN hors de ses frontières». On ne peut pas dire que c'est un «frimeur ou flambeur» , mais seulement quelqu’un qui sait où il va, et ce, en dépit des difficultés et les scepticismes d'une bonne partie des observateurs qui étaient un peu dubitatifs pour voir Djamel Belmadi réussir là ou nombreux de techniciens, dont des étrangers, se sont «cassés» les dents. Il a, par sa compétence, son calme, réussi dans la mission tracée, celle de ramener la CAN en Algérie, même si elle n'était pas un objectif au départ. Finalement, il a été à la hauteur en faisant taire à jamais tous ses détracteurs qui n'ont jamais misé le moindre sou sur lui. C'est un peu le renouveau de l'Algérie qui a été concrétisé par Belmadi. Le fait de ramener une CAN d'Egypte n'a pas été possible pour toutes les grandes équipes d'Afrique. Il est l'unique à l’avoir fait. Et c'est ce qui fait qu'il est en train d'être honoré un peu partout comme ce fut le cas, il y a quelques jours, en France et plus précisément au Vélodrome (stade de l'OMarseille). Cet ancien joueur de Marseille, où il avait évolué pendant deux saisons, est aujourd'hui reconnu et honoré par ceux qui avaient cru en lui dès le début. Car ils connaissent sa valeur, mais aussi ses grandes compétences. Déjà, avec le Qatar, il avait empoché une coupe d'Asie, ce qui n'était pas donné. Dernièrement, il s'est classé à la quatrième place sur le plan mondial. Aujourd’hui, il est sur le point d’être sacré par son continent : l'Afrique. Un continent qui respire le football. Il figure, comme il a été annoncé et publié par la presse, parmi les cinq nominés au titre de meilleur entraîneur africain. Il est certain qu'il part avec les faveurs des pronostics, lui qui a placé la barre très haut. Sacré Belmadi.

Hamid Gharbi