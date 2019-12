TAJ : Â«Faire prÃ©valoir les intÃ©rÃªts de lâ€™AlgÃ©rieÂ»

Le parti Tajamou’e Amel El-Djazaïr (TAJ) a exprimé, hier, sa satisfaction quant au déroulement de l'élection présidentielle, félicitant le peuple algérien qui a accompli son devoir national.

Dans un communiqué publié après l'annonce des résultats préliminaires de l'élection présidentielle remportée par le candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune, le parti TAJ a félicité le peuple algérien «qui a accompli son devoir national en votant lors de la présidentielle du 12 décembre 2019, laquelle a été marquée par la détermination des électeurs algériens dans le pays et à l'étranger à faire prévaloir les intérêts de l'Algérie, à défendre la souveraineté nationale et à rejeter toutes les tentatives désespérées d'ingérence étrangère». En ce moment «historique», la formation politique note avec satisfaction le déroulement de l'opération électorale, saluant le rôle accompli par l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), en vue de «garantir sa transparence et sa régularité».

TAJ a également salué les efforts «colossaux» de l'Armée nationale populaire (ANP) et des différents corps de sécurité pour la sécurisation de cette élection, adressant ses remerciements à tous les candidats qui ont participé à une présidentielle tenue dans une «conjoncture particulière» pour le peuple algérien.

La formation politique a, par ailleurs, félicité Abdelmadjid Tebboune d'avoir obtenu «la confiance de la majorité des électeurs», selon les résultats préliminaires de l'élection présidentielle annoncés par l'ANIE, lui souhaitant plein succès dans sa nouvelle mission.