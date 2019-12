Abdelaziz BelaÃ¯d : Â«BÃ¢tir une AlgÃ©rie stableÂ»

Selon les résultats provisoires, le candidat Abdelaziz Belaïd s'est classé à la dernière position (5e), avec 6,66% des suffrages exprimés.

Le président du Front El-Moustakbel estime que le plus important est d’avoir gagné la confiance des centaines de citoyens qui lui ont accordé leur voix. Aussi, il tient à rappeler que sa formation politique, créée en février 2012, est un jeune parti qui a l’avenir devant lui.

Dans une déclaration à la presse, M. Belaïd a insisté sur le fait que son échec à la présidentielle ne va pas l’empêcher de continuer sa route du militantisme afin de bâtir une Algérie républicaine forte de ses principes et de ses hommes, libre et surtout démocratique, avec une justice indépendante. Le président du Front El-Moustakbel a affirmé, hier au siège de son parti, qu’il est prêt à poursuivre son militantisme pour bâtir une Algérie de demain, libre et démocratique. Selon lui, «le scrutin était une forte opportunité pour les citoyens d’exprimer leur opinion, pour que l’Algérie jouisse de la stabilité et de l’unité».

Il a saisi l’occasion, pour remercier tous les électeurs qui ont voté en sa faveur, tout en s’engageant une fois de plus à poursuivre sa politique, à savoir contribuer à l’édification d’une Algérie moderne au service des générations à venir. Le président du Front El-Moustakbel n’a pas commenté les chiffres annoncés dans la matinée par l’ANIE, en soulignant qu’une réunion ordinaire avec les membres de son parti sera organisée bientôt pour discuter du déroulement de l’opération électorale et en connaître tous les détails et si des dépassements ont été enregistrés. Il a remercié tous ceux qui ont participé de près ou de loin pour lui permettre d’aller à la rencontre des citoyens, sans oublier les médias qui l’ont toujours accompagné dans ses sorties. Dans sa déclaration, il a félicité le nouveau président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Il affirme qu’il n’est pas de ses habitudes de baisser les bras, car il continuera de militer pour une Algérie stable et forte, et qu’il est motivé à poursuivre son combat pour l’édification de la nouvelle Algérie.

Mohamed Mendaci