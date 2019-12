AZZEDINE MIHOUBI : Â«Câ€™est la concrÃ©tisation de la dÃ©mocratieÂ»

Le candidat Azzedine Mihoubi ne compte pas déposer de recours, et il a félicité Tebboune. «Nous devons respecter la volonté populaire. Nous n’allons pas déposer de recours, car l’objectif principal de ces élections est de faire sortir l’Algérie de la crise. Reste à répondre aux aspirations du peuple, notamment les revendications du hirak», a-t-il déclaré, lors d’un point de presse, affichant sa disponibilité à aider et à soutenir le nouveau président de la République. À propos du taux de participation, il l’a qualifié d’appréciable et d’acceptable. «Avec près de 40%, c’est un taux qui répond aux normes internationales. C’est encourageant, d’autant qu’on a remarqué une forte participation des jeunes», a-t-il estimé.

Mihoubi a remercié tous ceux qui ont voté en sa faveur. «C’est la concrétisation de la démocratie», a-t-il soutenu, en rendant hommage à toutes les parties qui ont contribué à la réussite de cet événement, dont l’Armée nationale populaire, l’Autorité nationale indépendante des élections et les médias.

«Vous n’êtes pas sans savoir que ce n’est pas facile de postuler à la présidentielle au nom du RND, surtout dans ce contexte de l’après-22 février. Je l’ai fait au nom du RND, au nom d’autres partis et au nom de citoyens», dit-il.

«Nous avons mis en place un programme avec une vision futuriste et capable de relever les défis. Notre projet a comme objectif le renouvellement de l’État national sur des bases solides. On y croit toujours malgré notre défaite. Je sais qu’il existe beaucoup de citoyens qui sont d’accord avec nos idées, je l’ai senti, lors de la campagne électorale et sur les réseaux sociaux. Il y avait une certaine connexion, une interactivité qui nous donnent de l’espoir», a-t-il expliqué. Quid désormais de son avenir politique ? À cette interrogation, Mihoubi a répondu qu’à court terme, «la priorité porte sur l’organisation du congrès extraordinaire du parti au premier semestre 2020», assurant que le rajeunissement et le renouvellement de la composante de la formation constituent son cheval de bataille. «On a besoin de sang neuf, de renouveler le discours et les mécanismes de l’exercice politique. Ensuite, nous allons œuvrer, avec nos partenaires du courant national, à consolider le pôle national lancé en vue de renforcer l’édification de l’État de droit», a-t-il souligné, assurant qu’il «continuera inlassablement» à contribuer à l’édification du pays et de ses institutions, à travers, notamment, les prochaines échéances électorales.