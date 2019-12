Abdelkader Bengrina : Â«Nous sommes la premiÃ¨re force politique dans le paysÂ»

Abdelkader Bengrina a organisé, hier, à son QG de campagne à Alger, une conférence de presse, où il a indiqué qu’il demandera au majlis echoura de son parti Mouvement El-Bina, de se prononcer sur son statut. «Je demande à être relevé», a-t-il dit.

M. Bengrina a remercié les Algériens qui l’ont soutenu, en affirmant qu’il s’est présenté à l’élection «pour apporter son aide à la recherche d’une solution à la crise politique». M. Bengrina s’est félicité que «le vote a permis de hisser son parti comme première force politique», avec «une responsabilité dans l’ancrage du projet du 1er Novembre, la lutte contre la corruption, la préservation des libertés publiques et la consolidation de la démocratie sociale». «Nous nous sommes présenté à l’élection, dans le cadre d’une lutte pour la reconquête de la légitimité constitutionnelle», a expliqué M. Bengrina, avant d’affirmer que «la légitimité populaire est le pilier de la démocratie». Il a affirmé en outre que ses positions «seront adaptées à la nouvelle réalité du pays», caractérisée par «la poursuite du Hirak d’une partie du peuple qui estime que ses revendications légitimes ne sont pas réalisées». M. Bengrina s’est déclaré préoccupé par une vision politique consistant «à reproduire des expériences politiques précédentes. Il regrette le fait que le climat politique et économique n’est pas encore libéré de la corruption. «Nous avions espéré que cette élection soit le reflet des aspirations du peuple et rende compte des revendications des Algériens», a-t-enchaîné. Évoquant «les perturbations» enregistrées dans certaines régions, M. Bengrina a remercié l’Autorité nationale indépendante des élections, pour sa réactivité, souhaitant que soient renforcées et consolidées les structures de l’ANIE. En félicitant également les autres candidats, M. Bengrina a affirmé que «la solution constitutionnelle reste la voie la plus sûre à même de fonder la légitimité politique, et préserve la souveraineté populaire».

Tahar Kaidi