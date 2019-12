Mascara : Des conditions satisfaisantes

Les citoyens se sont rendus en masse aux bureaux de vote pour accomplir leur devoir ; le scrutin s’est déroulé dans des conditions satisfaisantes compte tenu de l’affluence vers les centres. Jeunes et moins jeunes, hommes et femmes nous ont clairement déclaré que ce vote revêt un intérêt capital pour l’Algérie afin de sortir de l’impasse. Vers 8 heures en cette journée ensoleillée, mais glaciale, les queues continuent à se former devant certains bureaux de vote. «Le taux de participation est acceptable pour le moment», dit le chef du centre Sidi Okba de Tighennif. Les citoyens, carte de vote a la main, se sont empressés d'aller voter, dans une ambiance sereine. Au centre Belbouri-Rahma au centre-ville réservé aux hommes seulement l'opération s'est déroulée normalement. Juste en face du centre mis à la disposition des femmes, l'ambiance à ce moment était faible. Au douar Sidi Safi, Hadj Ahmed, rencontré à la sortie du centre, nous déclare : «On est venu faire notre devoir, on a du travail qui nous attend avec mes trois enfants pour la culture de la pomme de terre. Les rues sont désertes et les bureaux de vote affichent un afflux important de citoyens, la population a préféré voter tôt le matin pour se libérer afin d'aller vaquer à ses occupations et profiter en famille d'une journée de soleil.» La wilaya a enregistré un taux de participation de 51,43%. 57.4295 électeurs étaient recensés sur les listes électorales répartis sur 322 centres. À la fermeture des bureaux de vote, on assiste à l’opération de dépouillement dans les meilleures conditions.

A. Ghomchi