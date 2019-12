Oran : Tebboune en tÃªte

Les résultats préliminaires du vote dans la wilaya d’Oran font état de l’arrivée en tête d’Abdelmadjid Tebboune, avec 67,32%, soit 295.434 de voix, suivi d’Abdelkader Bengrina, qui a enregistré un taux de 8,17%, soit 35.843 voix, a-t-on appris de M. Bendaoud, délégué de wilaya de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE). Selon les mêmes chiffres, le candidat du RND, Azzeddine Mihoubi, figure en troisième place, en obtenant 5% des suffrages, soit 21.896 voix, alors que Belaïd Abdelaziz, candidat du Front El-Moustakbal, est arrivé en quatrième position avec 4,16%, soit 18.273 voix, suivi d’Ali Benflis qui a obtenu 3,01%, soit 13.632 voix.

Oran a, par ailleurs, enregistré un taux de participation de 37%. Il convient de souligner que le fichier électoral de la wilaya a été porté à 1. 053. 564 d’inscrits (500.742 femmes et 552.822 hommes), suite à la dernière révision des listes. Cette opération a enregistré la suppression de 11.250 personnes et l’inscription de 28529 autres. Le scrutin à Oran s’est déroulé à travers 296 centres et 2.425 bureaux de vote (1.272 pour les hommes et 1.153 pour les femmes). Selon les responsables locaux de l’ANIE, l’opération de vote s’est déroulée dans de bonnes conditions et aucun incident n’a été enregistré. Un dispositif humain, composé de 17.000 encadreurs, 26 délégués communaux et 14 membres de l’ANIE, a été mobilisé pour la réussite du scrutin, a-t-on indiqué. La délégation locale de l’ANIE n’a reçu aucun recours. Concernant l’ambiance générale qui a marqué l’opération, l’affluence variait selon les quartiers. À la différence des années précédentes où l’ambiance électorale était fortement perceptible dans les vieux quartiers populaires, cette fois-ci, ce sont surtout les centres de vote des nouvelles cités qui ont enregistré une affluence relativement plus importante. C’est le cas du nouveau groupement urbain de Belgaïd, avec une population de 40.000 habitants.

