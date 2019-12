BÃ©char : En toute sÃ©rÃ©nitÃ©

Rien ne semble avoir bouleversé les habitudes des citoyens, puisque, dès l’ouverture des 98 centres que compte la wilaya, les premiers électeurs étaient déjà présents pour accomplir leur devoir électoral. Une présence certes timide à cette heure-ci, en raison du froid matinal, mais qui ira crescendo en matinée et bien plus tard également, notamment au niveau des bureaux de vote des femmes, celles-ci ayant achevé leurs travaux ménagers. En effet, les femmes votent massivement au-delà de 15 heures, essentiellement pour des raisons de responsabilités familiales ou tout simplement compte tenu des us qui veulent qu’elles sont plus autorisées à sortir en après-midi. La participation du corps électoral aura dépassé, selon les premiers sondages, à l’issue de la fermeture des bureaux de vote, les 50%, alors que l’opération de dépouillement, en présence des représentants des candidats et de citoyens, s’est déroulée normalement.

Ramdane Bezza