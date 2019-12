Sidi Bel-AbbÃ¨s : Un taux de participation supÃ©rieur Ã  la moyenne nationale

Un taux de participation de 53,43%, nettement supérieur à la moyenne nationale, a été enregistré dans la wilaya, traduisant l’engagement et le sens de la responsabilité d’une population dans sa grande majorité fortement attachée à la stabilité du pays et à un retour à la légitimité. Dès les premières heures, elle a envahi les centres de vote. «Peu importe le vainqueur de cette compétition qui s’est déroulée en toute transparence au vu du dispositif organisationnel mis en place et du suivi des membres de l’ANIE, l’important étant de relever le défi et d’assurer une participation massive à ce scrutin.» Tel était le mot d’ordre scrupuleusement respecté par les électeurs, notamment ceux des communes rurales conscients des enjeux de cette échéance pour le dénouement de la crise politique et la normalisation de la gestion. Aucun incident n’a été signalé, les encadreurs ayant fait preuve d’un grand sens de l’organisation pour réunir les meilleures conditions d’accomplissement de cet acte civique. Il faut dire que la campagne électorale a été marquée par un travail de proximité, pour persuader le citoyen de la portée de cet événement pour la relance de l’économie nationale. Une première évaluation des résultats du dépouillement laisse apparaître la domination du candidat Tebboune Abdelmadjid qui a obtenu plus de 85% des suffrages exprimés. Au demeurant, un tel scénario était prévisible au regard de la réussite observée dans le meeting qu’il a animé à Sidi Bel-Abbès et de l’assistance record signalée, sans compter l’effort fourni par ses représentants au niveau local. Grande était la joie hier à Sidi-Bel-Abbès, à la suite de la proclamation des résultats et la victoire de son favori.

L’heure cependant est au rassemblement de toutes les sensibilités pour mener ensemble le développement du pays qui nécessite justement l’implication de tous les enfants de l’Algérie sans aucune exclusion. «Il est impératif de récupérer tous les courants et d’œuvrer pour une union et solidarité en respectant les options des un et des autres. Même ceux qui ont prôné le rejet de ces élections méritent de la considération et sont les bienvenus pour écrire ensemble cette page nouvelle de la deuxième république», précise un membre de la permanence de Tebboune, Bouda Hocine, qui insiste sur l’adhésion du peuple autour du programme adopté.

Bannir l’esprit d’exclusion et de revanche est la devise qui guide les partisans de l’heureux candidat appelé à réconcilier un peuple avec ses valeurs, booster l’économie et répondre aux attentes exprimées, notamment par la jeunesse.

A. Bellaha