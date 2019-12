SÃ©tif : Un peuple, une patrie

Une fois encore, Sétif a répondu haut et fort à l’appel de la patrie manifestant par la même son attachement aux valeurs de la glorieuse révolution de Novembre et au serment fait aux martyrs.

Dans cette vaste wilaya où les populations sont sorties plus d’une fois pour exprimer leur soutien à la tenue des élections présidentielles, leur appui à l’institution militaire et son haut commandement et le rejet de toute ingérence dans les affaires internes d’un peuple libre et souverain, la réponse a été sans faille à tous ceux qui doutaient encore des principes de ce grand peuple.

À Sétif donc, le peuple a dit son dernier mot, votant plus que pour les personnes, pour l’Algérie éternelle en ces circonstances difficiles. «Ce sont des moments forts dans la vie de notre pays. La patrie a fait appel à ses enfants qui n’ont pas hésité à se mobiliser pour faire entendre leurs voix, crier à la face du monde leur attachement à la patrie et s’inscrire dès lors dans une nouvelle ère de progrès, d’unité et de justice sociale», souligne Bachir, père de famille que nous avons rencontré alors qu’il accomplissait son devoir, accompagné de ses deux enfants.

Un geste symboliquement fort que nous découvriront plus d’une fois dans d’autres bureaux de vote et qui fera dire à notre interlocuteur : «Nos aînés nous ont montré la voie, il nous appartient d’en faire autant avec nos enfants, d’ancrer en eux l’amour de la patrie et dire aussi à ceux qui attendent que le dernier de la génération des moudjahidine s’en aille, que l’Algérie aura toujours ses moudjahidine.»

Le scrutin a été marqué par la participation de nombreux jeunes, autant dans les grandes cités urbaines que dans les zones rurales du sud de la wilaya, où, pour l’exemple, la commune de Tella qui clôturait avec un taux de participation de 60,50% au moment ou celles d’Ouled Teben, Rasfa, Taya dépassaient la barre des 54% et réalisaient ainsi des score meilleurs que ceux de la dernière élection présidentielle.

Sur l’autre versant des Babors, Serdj El- Ghoul, Aïn El-Kebira et Ouled Adouane, cette adhésion était tout aussi appréciable se situant entre 51% et 47%, alors que la zone montagneuse de Djemila signait à 54,43% et celle de Beni Azziz à 53,14%.

Autant d’exemples révélateurs de l’adhésion et de la participation des zones rurales, dont le chef-lieu Sétif, comme El-Eulma et Aïn Oulmene n’ont pas été sans se hisser à la hauteur de ce rendez-vous historique.

En réalisant à la clôture de ce scrutin un taux de plus de 43 %, dépassant ainsi celui des élections de 2014, la wilaya de Sétif s’est exprimée en toute transparence, dans un climat de démocratie et une organisation à la mesure de l’événement. Autant de réalisations qui valent à l’institution militaire et à tous les services de sécurité une juste reconnaissance pour leur présence constante aux côtés du peuple depuis le 22 février.

Le scrutin clos, l’opération dépouillement qui se déroulera dans un climat de transparence dégagera aussitôt entamée, les premières tendances en faveur du candidat Abdelmadjid Tebboune qui remportera haut la main les élections dans cette wilaya.

F. Zoghbi