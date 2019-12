Constantine : Dans le calme

Avec un taux de participation estimé, par la délégation locale de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), à 41,10 %, la wilaya de Constantine se situe dans la moyenne nationale (39,83 %), soit 249.925 voix exprimées sur un contingent électoral global comptant 608.071 inscrits, avec cependant un écart sensible entre les différentes communes, à l’exemple du chef-lieu qui a enregistré la participation la moins importante (35,32%), loin derrière Zighoud-Youcef, en tête du classement, avec 57,47% de votants à la fermeture des bureaux.

Selon le chargé de communication de la délégation, Abdelali Larguet, l’opération s’est déroulée dans de très bonnes conditions au niveau des 204 centres et 1.457 bureaux de vote que compte la wilaya : «Le scrutin n’a pas connu d’anicroches et les choses se sont passées de manière normale. Pour le moment, nous n’avons reçu aucune réclamation de la part des représentants des cinq candidats ». Commentant le taux de participation, M. Larguet a déclaré : «La participation n’était pas très importante dans la matinée, ce qui est conforme aux habitudes des citoyens de Constantine, lesquels ont toujours préféré se rendre aux bureaux de vote à partir du milieu de l’après-midi, ce que confirme le décompte final des voix.» À titre d’illustration, le taux dans les communes de Constantine et de Zighoud-Youcef était, à 11 heures, respectivement de 9,29% et 4,53%. Il était de 6,05%, à la même heure, au niveau de la wilaya. Le chargé de communication a insisté sur la transparence qui a caractérisé la gestion de l’élection par l’ANIE : « Dès l’installation de la délégation, nous avons mis un numéro vert à la disposition des citoyens désireux obtenir des informations relatives au déroulement de l’opération. À ce titre, nous avons reçu près de 800 appels, émanant notamment d’électeurs, auxquels nous avons immédiatement apporté une réponse.» De même que pour le taux de participation, les résultats du scrutin à l’échelle locale, si l’on se réfère aux premières estimations fournies par l’autorité, ont fait ressortir un classement conforme à celui national, du moins pour les trois premiers, avec 52,89% de suffrages exprimés en faveur d’Abdelmadjid Tebboune, 19,27 pour Abdelkader Bengrina et 12,83 pour Ali Benflis. Pour ce qui est du bas du tableau, c’est Abdelaziz Belaïd, avec 8,79 des voix, qui devance Azzedine Mihoubi (6,21 %), et ce en dépit de la forte implantation du parti de ce dernier, le RND, dans la capitale de l’Est. Même si les rues étaient peu animées dans la matinée, l’affluence des électeurs s’est faite plus importante dès le début de l’après-midi, notamment dans les quartiers du centre-ville, ainsi qu’à la nouvelle circonscription administrative Ali-Mendjeli. Il est à signaler que le chef de l’exécutif, Abdessamie Saïdoun, s’est acquitté de son devoir électoral vers 10 heures, au centre de vote Rokia-Boughaba.

I. B.