QG de campagne du candidat : Explosion de joie

Le quartier général (QG) de campagne d’Abdelmadjid Tebboune a connu, hier, une explosion de joie et une ambiance festive, après l'annonce par l'ANIE des résultats préliminaires. A l'annonce par le président de l'ANIE, Mohamed Charfi, des résultats préliminaires et de la victoire d’Abdelmadjid Tebboune, des youyous et des acclamations se sont élevés et des fumigènes ont été allumés pour célébrer cette victoire.

Les acclamations des membres de la permanence nationale se sont élevées à la gloire de l'Armée nationale populaire (ANP) qui a permis, selon eux, d'assurer la régularité de l'élection et de porter haut la parole du peuple «en dépit des tentatives de fraude par certaines parties». Dans ce cadre, Bouras Abdelkader, porte-parole de la permanence des jeunes de Abdelmadjid Tebboune, a déclaré à la presse qu'«en dépit de toutes les pressions et tentatives de fraude ayant marqué l'opération électorale, menées par certaines parties dans quelques wilayas, et dévoilées dans les rapports parvenus aux directions locales, ces démarches ont été mises en échec grâce à la vigilance du peuple et aux efforts de l'ANIE».

La mise en échec de ces tentatives a réussi grâce au «rôle de l'armée et des différents corps de sécurité dans l'accompagnement de l'opération et sa sécurisation», a-t-il soutenu. Ahmed Ben Sefine de la campagne des étudiants a salué «les jeunes de la campagne du candidat Tebboune ainsi que l'ANIE qui ont veillé à la surveillance des bureaux de vote», ajoutant que «quelques dépassements ont été enregistrés et signalés à l'ANIE qui s'est acquittée pleinement de son rôle et de sa mission».

De son côté, le directeur de campagne du candidat Tebboune en France, Karbache Yacine, a exprimé sa joie pour cette victoire «en dépit des difficultés que nous avons rencontrées avec les jeunes opposés à la tenue de l'élection présidentielle, sous influence des relais de la bande emprisonnés, et en dépit des tentatives de perturbation menées par des opposants activant en France», affirmant que «les efforts soutenus des membres de la campagne ont permis de convaincre la plupart de ces jeunes de l'importance de voter pour un candidat à même de répondre à leurs aspirations. La majorité des votants en France ont donné leurs voix à Abdelmadjid Tebboune», s'est-il réjoui. «L'exclusion et la marginalisation exercées contre le candidat Tebboune par la bande ainsi que l'implication de sa famille à travers des accusations infondées, ont contribué à sa victoire, car le peuple algérien rejette l'injustice et déteste la bande», a-t-il estimé.

Pour sa part, le député Mohamed Zerrouki a affirmé que «les jeunes, marginalisés et écartés des scènes politique et sociétale, auront un rôle à jouer dans cette Algérie nouvelle sous la présidence de Abdelmadjid Tebboune». Motivée et déterminée, la chargée de la société civile et de la femme au niveau de la permanence, Karima Bidaoui, a déclaré: «Nous sommes heureux d'avoir gagné cette élection transparente et régulière, en dépit des tentatives de certaines parties par tous les moyens de la perturber. Le plus important pour le peuple c'est d'avoir choisi son président», a-t-elle dit.

Concernant les femmes, Mme Bidaoui a précisé que le changement promis «garantit à la femme de nouveaux droits».