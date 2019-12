Commentaire : Une consultation dÃ©diÃ©e au changement

Le 12 décembre, est, sans doute un jour historique pour les Algériens lesquels après dix mois de hirak, aspirent à tourner la page d’une époque sombre pour se propulser dans un avenir porteur d’espoir, de stabilité et de sérénité. Cinq candidats avec cinq feuilles de route sont partis à la conquête des électeurs, par voie des urnes. La diversité des programmes, en fait, est à même de répondre aux attentes de toutes les propensions. Peu importe la couleur du prétendant à cette Présidentielle pour lequel on opte, qui reste, faut- il, le rappeler, avant tout, un choix personnel.

Après prés d’une année, d’un quasi « vide » institutionnel, aux conséquences gravissimes sur le politique et l’économique à la fois, aller aux urnes, s’avère être le chemin le plus sûr, le plus court, aussi, pour la recherche de solutions à la crise que traverse le pays. En effet, cette consultative populaire, n’est pas comme les précédentes. Elle se caractérise par une spécificité, propre à elle, de par le contexte dans lequel elle est organisée et pour cause: Cette volonté, partagée par peuple et décideurs, de rompre avec l’ère « Bouteflikienne », confirmée par les derniers procès du siècle, dans le cadre de la lutte contre la corruption qui ont concerné des plus hauts gradés de la pyramide du pouvoir.

Aujourd’hui, personne ne peut nier, l’importance d’aller au vote, y compris pour les anti- élection, afin de sortir de l’illégalité à l’égalité qui se joue sur un détail ; à savoir le facteur temps, sans pour autant titiller la liberté de voter ou pas faisant partie des libertés individuelles garanties par la constitution. Bien au contraire, cela ne fait que renforcer les valeurs démocratiques, signe plutôt de bonne santé d’une société. La pratique démocratique, il est communément connu, qu’elle ne consiste ni à satisfaire tout le monde- mission de toute façon impossible- ni à dresser un camp contre un autre, mais s’accepter mutuellement, avec toutes les différences qui existent, en terme d’idéaux, de favoris ou encore d’évaluation des positions de ceux qui ne partagent point notre avis.

Aujourd’hui, il est impératif de faire de cette élection présidentielle un pas vers le début d’un aboutissement de la crise politique qui secoue le pays, à travers l’ouverture de canaux de dialogues avec la classe politique et les symboles du hirak pour un retour à la normale de toutes les activités, bloquées depuis prés d’une année. Le processus du « changement » est mis sur rail et c’est au tour des candidats remportant cette joute électorale de prouver à ceux qui les rejettent, d’œuvrer pour la concrétisation du changement positif et au mieux, réclamé par tous les algériens, convaincus, tout comme Victor Hugo, avant, que la « Démocratie, c’est la Grande Patrie ». C’est clair, le nouveau Premier Magistrat du Pays, issu des suffrages, aura du pain sur la planche avec tous ces chantiers politiques et économiques sensibles, voire brulants qui sont longtemps restés, en stand-by et sur lesquels, il faut se pencher sérieusement désormais.

Samia D.