Le prÃ©sident de lâ€™Anie annonce les rÃ©sultats prÃ©liminaires : Abdelmadjid Tebboune Ã©lu avec 58,15 %

L’Algérie a élu jeudi dernier son huitième président de la République en la personne d’Abdelmadjid Tebboune qui a raflé la majorité des voix exprimées à l’issue du scrutin à la magistrature suprême, soit 58,15%, près de 5 millions des votants, dont le nombre a dépassé les 8,5 millions de votants représentant un taux global de participation de 39,83% (national et étranger). Les résultats préliminaires de ce rendez-vous communiqués hier par le président de l’Autorité indépendante des élections (Anie), M. Mohamed Charfi, placent le nouvel élu à la tête de l’Etat, loin devant ses concurrents, à commencer par Abdelkader Bengrina, président du mouvement El Bina, qui arrive en second position avec 17,38%, équivalent à un peu moins de 1,5 million des voix exprimées. Les trois autres candidats à cette présidentielle, qui aura ainsi tenu toutes ses promesses dans une conjoncture bien particulière, ont obtenu quant à eux moins d’ un million de voix chacun, soit 10,55% des suffrages pour Ali Benflis, président de Talai El-Houriyet, classé en 3e position , suivi d’Azzedine Mihoubi, secrétaire général du RND avec 7,26% des voix exprimées tandis que Abdelaziz Belaïd, président du Front El Moustakbal, arrive en dernière position avec un taux de 6,66 % des suffrages. Le président de l’Anie précisera lors d’une conférence au Centre international des conférences d’Alger, qu’au terme de l’opération de dépouillement dans l’ensemble des bureaux de vote, plus de 1,2 million de bulletins nuls ont été enregistrés alors que 11.588 votes sont en litige.

L’autre précision de M. Mohamed Charfi qui s’est exprimé face à une assistance composée notamment des repentants des cinq candidats et des représentants des médias nationaux et étrangers se rapporte au taux de participation enregistré au niveau national qui a atteint 41,14% des voix exprimées, soit près de 9 millions des votants au niveau des 61.295 bureaux et 13.000 centres de vote des 48 wilayas. Catégorique, le président de l’Anie tiendra à mettre en relief que «les citoyens ont exprimé en toute transparence, démocratie et liberté leur choix pour élire légitimement un nouveau président de la République». Tout en félicitant Abdelmadjid Tebboune, vainqueur de ce scrutin dont le déroulement a été placé sous le sceau de l’intégrité et de la crédibilité, il a affirmé que «l’Algérie vit aujourd’hui un moment qui augure d’une nouvelle ère prometteuse dans la consécration de la démocratie et de la volonté populaire».

Il enchaine en rendant un vibrant hommage au haut commandement de l’institution militaire, à sa tête le général de corps d’Armée Ahmed Gaid Salah qu’il cite nommément «pour son accompagnement au bon déroulement de l’élection présidentielle, mais aussi son attachement la consécration de la souveraineté populaire par la voie de l’urne». Sur un autre volet, M. Mohamed Charfi a plaidé en faveur de l’émergence d’une nouvelle culture démocratique qui demeure, selon des dires, le meilleur des baromètres pour réussir l’organisation de toute élections dans des conditions de transparence et de crédibilité .

Bientôt un observatoire pour l’amélioration de l’acte électoral

« Aucun pays au monde ne dispose d’une potion magique garantissant à l’avance le succès des élections, cela ne peut se concrétiser qu’à travers un niveau élevé de culture démocratique» a -t-il en effet soutenu. Il précisera en outre que parmi les prérogatives juridiques de l’autorité qu’il préside, il est question « d’oeuvrer à l’approfondissement de la culture démocratique et sa vulgarisation au sein de la société ». Il a également annoncé la dotation prochaine de l’Anie d’un observatoire pour l’amélioration de l’acte électoral devant contribuer à l’instauration d’une véritable démocratie. « J’appartiens à une école qui m’a appris à avoir du respect aux avis et positions des une et des autres » a-t-il dit ,dénonçant tout recours à « des pratiques de violence d’expression » . Il a ainsi balayé d’un revers de la main toute éventualité tendant à nuire à la crédibilité du scrutin, notamment en matière de participation qui est, assure-t-il « impossible a gonfler au vu des moyens technologiques mis en place au sein de l’Anie ». « Nous avons accepté cettemission de surveillance et de supervision des élections pour permettre au peuple algérien d’élire légitimement un nouveau président de la République apte à réhabiliter le pays qui a subi une succession de crises depuis une trentaine d’années ». « L’instauration d’un véritable Etat de droit constitue le meilleur rempart contre toutes les déviations » a-t-il prôné , saluant « la grande mobilisation historique du peuple algérien qui lui a permis d’exprimer en toute démocratie sa décision souveraine à travers cette élection présidentielle ». Les résultats de ce scrutin annoncé par l’Anie ne sont pour l’heure que provisoires, en attendant leur confirmation par le conseil constitutionnel dans un délai ne dépassant par les 10 jours , lequel conseil aura aussi à statuer sur les 11 .588 voix en litige , précisera encore M, Charfi qui se félicite que l’Algérie «a réalisé son premier scrutin démocratique et transparent depuis son indépendance ».

Karim Aoudia