Massacre des Rohingyas : Han Suu Kyi veut Ã©viter les sanctions de la CIJ

La lauréate du prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi a demandé jeudi à la Cour internationale de justice (CIJ) de rejeter une affaire de génocide portée contre la Birmanie, évoquant le risque d'une reprise des tensions opposant l'armée aux Rohingyas. En clôture de trois jours d'audience devant la Cour, plus haute juridiction de l'ONU, la cheffe de facto du gouvernement birman a averti que l'ouverture d'un procès pour génocide pourrait "saper la réconciliation" entre les communautés en Birmanie. Le pays d'Asie du Sud- Est, à majorité bouddhiste, est mis en cause devant la CIJ par la Gambie, au nom de pays musulmans, pour les massacres et persécutions contre la minorité musulmane. Depuis août 2017, quelque 740.000 Rohingyas se sont réfugiés au Bangladesh pour fuir les exactions de l'armée birmane et de milices bouddhistes.

La Gambie, soutenue par les 57 Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique, accuse la Birmanie d'avoir violé la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et demande à la CIJ d'ordonner des mesures d'urgence pour protéger les Rohingyas.