GRAND ANGLE : Â«BrÃ¨ve pauseÂ»

Moins d’une semaine après la reprise, à Doha, des négociations entre l’émissaire américain pour les pourparlers de paix en Afghanistan, Zalmay Khalizad, et les représentants des talibans, une «brève pause» dans les discussions a été annoncée. C’est l’émissaire américain qui l’a décidé après l’attaque qui a visé un hôpital en construction près de la base américaine au nord de Kaboul. L’attaque qui a fait deux morts et des dizaines de blessés parmi les civils a été revendiquée par les talibans. «L’indignation» des américains est donc pour le moins compréhensible. C’est même une sorte d’un coup dans le dos, car l’attaque a été menée au moment où la paix se négociait au Qatar. Il n’en fallait pas plus pour que Washington réagisse en mettant les talibans devant leurs responsabilités. «(Ils) doivent montrer qu'ils veulent répondre au désir de paix des Afghans, et qu'ils en sont capables», a prévenu l’émissaire américain. Et d’ajouter que la «brève pause» vise à donner aux négociateurs talibans l’opportunité de «consulter leurs dirigeants sur ce point crucial». Selon le projet d’accord qui devait être signé en septembre, en échange d’un retrait des forces américaines stationnées en Afghanistan, les talibans devaient «s'engager à des mesures de sécurité, au lancement d'un dialogue avec le gouvernement afghan et à une réduction de la violence». Il y a, toutefois, lieu de relever que contrairement à la précédente fois où le président américain avait tout simplement décidé de mettre fin aux pourparlers en cours depuis un an, suite également à un attentat revendiqué par les talibans et dans lequel plusieurs personnes sont mortes, dont un soldat américain, cette fois-ci, c’est le mode «brève pause» qui a été choisi. Une décision qui pourrait conforter ceux qui ont vu dans l’annonce du président américain de reprendre, trois mois après les avoir interrompus, les pourparlers avec les talibans un calcul électoral. Le président américain, candidat à sa propre succession et dont la politique étrangère est régulièrement critiquée, pourrait faire taire ses détracteurs dans le cas où les pourparlers aboutiraient au retrait des forces américaines après une présence de 18 ans en Afghanistan. Le tout à moins d’un an de la présidentielle de 2020.

Nadia K.