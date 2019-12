Attaque terroriste au Niger : Le Sahel ou lâ€™inexorable plongeon dans le chaos

Les inquiétudes étaient déjà vives mais l'attaque d'Inates au Niger, mardi, les ont brusquement confirmées : le Sahel plonge inexorablement dans un chaos orchestré par les groupes terroristes, face auquel ni les Etats locaux ni l'intervention française ne trouvent de réponse à la hauteur des enjeux. 71 soldats nigériens ont été tués dans l'attaque du camp militaire nigérien, dûment préparée et revendiquée par le groupe Etat islamique. Un épisode tragique qui confirme que le pays africain, comme le Mali et le Burkina Faso voisins, est confronté à une insurrection islamiste dont la force de frappe ne cesse de croître. L'attaque d'Inates est la plus meurtrière depuis le début de l'offensive terroriste en 2015 au Niger. Le Mali a été frappé par une série d'assauts sanglants, plus de 140 soldats ont été tués. Le Burkina Faso avait, pour sa part, perdu 24 militaires en août, dans un assaut contre la base de Koutougou, également près de la frontière malienne. «Il n'est pas possible de régler la situation en tuant tout le monde. La situation est hors de contrôle», estime un responsable du département américain de la Défense sous couvert de l'anonymat. «Les Etats sont désorganisés, je pense qu'ils sont justes dépassés.» Le G5 Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad et Mauritanie), censé s'unir face à un ennemi chaque semaine plus menaçant, demeure selon lui une idée plus qu'une force. «Avec plus de soutien international, ils pourraient devenir un acteur mais aucun signal n'indique que ce soit en train de se produire». Le président français, Emmanuel Macron, a annoncé le report à janvier du sommet consacré à l'opération Barkhane et au G5 Sahel, initialement programmé lundi prochain pour notamment clarifier avec les dirigeants africains les positions de chacun sur la présence militaire française.

R. I.

Trois jours de deuil national