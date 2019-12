Victoire Ã©crasante de Boris Johnson aux lÃ©gislatives britanniques : Cap sur le Brexit

Point d’incertitudes. Le Royaume-Uni quittera bel et bien l'Union européenne, le 31 janvier. Fort de son triomphe électoral, le Premier Ministre conservateur Boris Johnson est sorti hier des législatives avec les coudées franches pour réaliser le Brexit.

Après plus de trois ans de déchirements et de paralysie sur le Brexit, voté par 52% des Britanniques lors du référendum de 2016, la victoire écrasante aux législatives met encore une fois en exergue la décision des Britanniques de tourner définitivement le dos à l'UE après 47 ans d'un mariage houleux. Les résultats publiés ont confirmé la tendance donnée par les premières estimations : une majorité pour les tories. Ces derniers n'avaient plus exercé un tel contrôle sur le Parlement depuis Margaret Thatcher en 1987, grâce à la prise de circonscriptions ouvrières détenues depuis des décennies par les travaillistes avec une majorité de 368 sièges sur 650, les tories ont laminé les travaillistes qui n’obtiennent que 203 sièges. L’artisan de cette défaite cuisante, le chef de fil de gauche, Jeremy Corbyn, se retrouve donc sur un siège éjectable. Pour Boris Johnson cette victoire est un «tremblement de terre» qui redessine le paysage politique britannique. Le slogan «Réalisons le Brexit!», que le bouillonnant dirigeant à la tignasse blonde a répété à l'envi durant sa campagne, a fait mouche auprès des électeurs lassés de plusieurs années de psychodrame. Se voulant rassembleur, Boris Johnson s'est dit «touché» de la «confiance» accordée par les électeurs. Fort de ce nouveau mandat, Boris Johnson se pose ainsi en maître absolu de la scène politique britannique. A Bruxelles, où les dirigeants européens sont réunis en sommet, on est prêt à passer à la phase suivante, selon le nouveau président du Consweil européen, Charles Michel, celle des difficiles négociations sur la relation commerciale.

Boris Johnson veut les conclure avant la fin 2020 : mission impossible vu la complexité du sujet, estiment bien des analystes. Les investisseurs ont néanmoins choisi de se réjouir de la levée de l'incertitude pesant sur l'économie britannique. Face à l'euro, la livre a atteint un sommet depuis juillet 2016. Après 10 mois de retard sur la date initiale et beaucoup de lassitude de part et d'autre, ce scrutin peut être qualifié de salvateur. La présidente de la Commission européenne, l'Allemande Ursula von der Leyen, a ajouté que Bruxelles se mettrait rapidement au travail pour fixer le cadre des négociations post-Brexit. Un divorce aux forceps qui laissera surement des stigmates qu’il sera difficile de panser.

M. T.