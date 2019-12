ArchÃ©ologie : DÃ©couverte dâ€™un buste de RamsÃ¨s II

Un «rare» buste d'une statue du pharaon Ramsès II a été découvert près de Guizeh, au sud du Caire, a annoncé, mercredi, le ministère égyptien des Antiquités. La statue est le premier buste en granite rose de Ramsès II portant sur sa tête le «Ka» —symbole de l'ensemble des énergies vitales animant les dieux et les hommes— à être découvert, d'après un communiqué du ministère, qui a présenté cette découverte comme «rare». Les fouilles entamées la semaine dernière par une équipe du ministère ont eu lieu dans un terrain privé à Mit Rahina, site de l'antique Memphis à 30 km au sud du Caire, selon le communiqué. Cette statue de Ramsès II, l'un des plus célèbres pharaons de la XIXe dynastie (1301-1236 avant J.-C.), mesure 105 cm de haut et 55 cm de large. Ces dernières années, les autorités ont considérablement renforcé leur communication autour des découvertes archéologiques.(APS)