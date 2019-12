Patrimoine : Le chant byzantin inscrit au patrimoine immatÃ©riel de lâ€™humanitÃ©

Le chant byzantin, un genre liturgique unique, qui a survécu jusqu'à nos jours, a été inscrit mercredi sur la Liste du patrimoine immatériel de l'Unesco.Puisant dans les traditions musicales des Balkans et de l'est de la Méditerranée où l'empire byzantin s'étendait, le chant byzantin ou art «psaltique», exclusivement vocal (a capella) et monophonique, accompagne les textes liturgiques. Ce chant de l'empire romain oriental est codifié en huit modes ou tons.Il s'agit d'une musique sans modulation harmonique, au cadre modal fixe, à la différence du système tonal courant de la musique occidentale fondée principalement sur les deux modes, majeur et mineur. «Les différents styles de rythme sont employés afin d'accentuer les syllabes souhaitées dans certains mots du texte liturgique», indique le rapport déposé à l'Unesco sur ce chant liturgique.

Le chant byzantin a été développé surtout après le troisième siècle dans l'empire byzantin avant d'atteindre son apogée entre le XIIIe et le XVe siècle. Grâce à la retransmission orale des «psaltes», cette musique perdure après la chute du Byzance, dans l'empire ottoman, influençant la musique orientale populaire. «L'influence était réciproque entre le chant byzantin et la musique populaire de la région, qu'elle soit balkanique, juive, arabe, arménienne ou syrienne», explique Konstantinos Siachos, directeur de l'Ecole de la musique byzantine et traditionnelle de Kalamata, dans le sud de la Grèce. Pour certains experts, des éléments de musique antique grecque se retrouvent dans l'art psaltique, considéré comme «une suite» de l'Antiquité. La prospérité de ce genre musical est due au dévouement d'experts et d'amateurs — musiciens, membres des chœurs, compositeurs, musicologues et universitaires— qui continuent son étude, sa représentation et sa diffusion, expliquent des musicologues. Après l'éclatement de l'Union soviétique en 1989, le chant byzantin a repris une ampleur dans les pays de l'Europe de l'est, la Bulgarie, la Serbie ou la Roumanie. Son apport musical riche dépasse le monde ecclésiastique et ses éléments «sont détectés dans la musique populaire des Balkans, turque, arabe ou grecque, généralement dans la culture méditerranéenne», souligne Konstantinos Siachos.Principalement en grec, langue d'origine de la liturgie orthodoxe, le chant byzantin est aussi traduit en syrien, arabe, arménien ou géorgien.(APS)