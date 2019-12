Â«Passion dâ€™argileÂ», exposition dâ€™Amina HamoutÃ¨ne : PoupÃ©es magiquesâ€¦ en Â«Ã¢mesÂ» minÃ©rales

De nombreux amateurs d’art négligent ou n’apprécient peut-être pas assez les sculptures en terre cuite, en raison, sans doute, de leur prétendu manque de noblesse et/ou de leur cousinage avec l’art populaire. C’est un tort.

La preuve qu’il peut exister des occasions rarissimes de déceler une passion véhémente, dans la façon d’un(e) sculpteur(trice) de modeler la terre glaise, a pourtant été fournie samedi dernier (7 décembre) lors du vernissage de l’exposition de poupées en terre cuite d’Amina Hamoutène, tenue à la galerie Ifru Design. Car les pièces exposées, au demeurant très ouvragées, sont assurément de véritables morceaux de sculpture. Et, oserions-nous dire, de poésie. Elles offrent en effet, sous bien des aspects, nettement plus d’attrait que certaines statuettes en bronze ou en marbre —conçues dans un but purement esthétique et terriblement ennuyeuses— que l’on trouve généralement chez les antiquaires et brocanteurs de la capitale.

Grace au talent de l’artiste donc, les plus beaux modèles, en ronde-bosse pour la plupart d’entre eux (technique de sculpture qui repose sur un socle) ou, si l’on préfère, en trois dimensions, ces modèles-là prennent l’apparence délégantes jeunes femmes ou de figurines certes anonymes, mais très présentes dans les us et coutumes de chez nous, barbons sans visage, femmes parlant, riant, pleurant, etc. «Œuvres à l’origine façonnées dans un inépuisable déploiement de patience quiète. Mais, devenues au fil du temps, cadences de terre cuite, elles irradient d’un magnétisme silencieux et tendent vers une abstraction habitée, à la symbolique qui évoque les superpositions ancestrales».

«Je sculpte des personnages en général inspirés… de costumes du terroir algérien.»

C’est ainsi, en puisant dans la mémoire collective, qu’Amina Hamoutène a su, au fil de ses doigts, donner vie à des personnages et scènes dédiés au quotidien et qui témoignent d’une réelle recherche plastique. Ses figurines aux ardeurs d’arts premiers invitent davantage à la méditation, au recueillement questionneur. «Je sculpte des personnages en général inspirés d’œuvres orientalistes et de costumes du terroir algérien», expliquait-elle déjà il y a une bonne quinzaine d’années. Espérons, pour tout dire, que la collection de poupées qui rassemble, ce qui a été fait de mieux par l’artiste, sera l’occasion pour les amateurs d’art «à priori» hésitants, voire hostiles, de réviser leur opinion. Une exposition à ne pas rater donc, ne serait-ce que pour sa profonde originalité. Jusqu’au 18 décembre 2019 à la galerie Ifru Design, sise au 139, boulevard Krim-Belkacem, Telemly, Alger.

Kamel Bouslama