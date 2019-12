Oum El-Bouaghi : Des Ã©tablissements sanitaires dotÃ©s de 36 ambulances

Au total, 36 ambulances ont été remises mercredi à Oum El Bouaghi au profit de plusieurs établissements de santé des 29 communes de la wilaya à l’occasion de la célébration du 59e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960. Ces équipements médicalisés, acquis sur fonds de solidarité des collectivités locales, seront gérés conformément à une convention conclue entre la direction de l’administration locale (DAL) et la direction de la santé et de la population (DSP), a indiqué le wali Messaoud Hadjadj.

La convention comprend des clauses définissant les méthodes de gestion des ambulances distribuées au profit des polycliniques, des centres de santé, des salles de soins et autres établissements publics de santé de proximité (EPSP), a-t-on indiqué. Les ambulances devront permettre, en plus d'assurer le transport des cas d'urgence, la facilitation des évacuations depuis les zones enclavées, a souligné le chef de l’exécutif local, mettant l’accent sur l’importance de ce genre d'équipements dans l’amélioration des services et la réussite des campagnes de sensibilisation et des caravanes de santé organisées dans les zones éloignées.

Ce lot d’ambulances fait partie d’un quota de 44 équipements similaires dotés de matériel médical de pointe dont a bénéficié la wilaya dans le cadre du fonds de solidarité des collectivités locales pour un investissement de 380 millions DA. (APS)