Monoxyde de carbone : Un flÃ©au qui tue chaque hiver

Le monoxyde de carbone revient, chaque année en pareille période, pour faire des dizaines de victimes. en l’absence d’une culture de prévention chez les familles, pourtant salutaire, le tueur «silencieux», comme on aime l’appeler, continue de causer d’énormes dégâts matériels et humains.

Les récurrentes et multiples caravanes, journées portes ouvertes et spots publicitaires sur ce fléau ne semblent point avoir d’écho auprès du citoyen qui continue, malgré tout, à fermer l’œil sur des détails important, comme le contrôle périodique des installations ou de son chauffage et même la recherche de la qualité et de la sécurité avant de procéder à l’achat de ce type d’équipements. Nos chauffages, censés nous garantir confort et bien-être, sont-ils devenus nos «ennemis» ? A voir tous les jours ces pertes humaines, nous ne pouvons que répondre par l’affirmative malheureusement. La négligence, l’insouciance, au même titre que le manque d’entretien des appareils sont payés très cher de nos jours. L’année dernière, 118 personnes sont mortes asphyxiées et 1.849 autres personnes sont incommodées par le monoxyde de carbone émanant des appareils de chauffage, selon un bilan de la Protection civile. Pour cette année, il est vrai que l’hiver n’a pas officiellement débuté, mais les asphyxies par le gaz incolore et inodore montrent leurs «dents» avec plusieurs cas déclarés par les mêmes services mobilisés pour être prêts à intervenir lors de chaque alerte. Il faut rappeler qu’en novembre dernier, pas moins de 13 personnes avaient reçu des secours en une seule journée de la part des éléments de la protection civile. Nous ne sommes certes pas en hiver, faut- il le rappeler, mais la protection civile semble ne pas chômer en ce mois de décembre avec des opérations de secours à l’endroit de 34 personnes, dont 33 à Blida, suite à une inhalation du monoxyde de carbone et ce, en une seule journée.

Aujourd’hui, le nombre des victimes de ce fléau ne fléchit toujours pas et les campagnes de sensibilisation n’ont malheureusement pas donné l’effet attendu, d’où l’importance de multiplier les efforts, pas seulement les services de la protection civile ou de la santé, mais également de la Sonelgaz, des médias, des associations, des écoles et des mosquées pour lutter contre les mauvais réflexes, plus exactement l’insouciance à l’origine de tous les drames, qui ont eu lieu. Il est désormais question de favoriser la prévention en amont à travers un bon choix des équipements ainsi qu’une maintenance régulière, pour passer l’hiver sans dégâts. C’est un fait, la sécurité de toute la famille passe avant tout par ces détails à ne jamais négliger. Bien au contraire, à prendre au sérieux. La raison est toute simple : C’est une question de vie ou de mort.

Samia D.