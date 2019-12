M. Charfi : Â«Lâ€™ANP a mis Ã  LA disposition de lâ€™ANIE de nombreux moyensÂ»

Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Charfi a valorisé hier les efforts de l’Armée nationale populaire dans l’accompagnement de l’opération électorale.

Lors d’une intervention à la Télévision nationale, M. Charfi a indiqué que l’ANP a mis à la disposition de l’ANIE de nombreux moyens, y compris des moyens de transport. Il a salué, dans ce sens, la décision du Haut commandement de l’ANP visant à «aider l’ANIE à assurer le transport des membres de ses commissions communales et de wilaya, ainsi que les représentants des candidats des différents bureaux et centres de vote à l’échelle nationale vers l’aéroport d’Alger». Le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’Etat-major de l’ANP, avait assuré à plusieurs reprises que l’ANP a pris toutes les mesures nécessaires pour permettre aux citoyens d’exercer leur droit électoral dans un climat de sérénité et de quiétude, et dans les meilleures conditions sécuritaires.