Presse Ã©trangÃ¨re : Une soixantaine de mÃ©dias accrÃ©ditÃ©s

Plus de 180 journalistes, photographes et techniciens représentants une soixantaine de médias étrangers étaient accrédités pour la couverture du scrutin présidentiel, a appris l’APS auprès de l’ANIE.Parmi ce nombre, 125 hommes des médias étrangers avaient été accrédités d’une façon temporaire (du 7 au 14 décembre) pour la couverture de l’élection présidentielle, tandis que 55 correspondants permanant de médias étrangers établis en Algérie ont également été autorisés à couvrir cet évènement, a indiqué le vice-président de l’ANIE, Abdelhafid Milat. M. Milat a également affirmé que toutes les facilités avaient été accordées aux équipes de la presse étrangère qui pouvaient «circuler librement» à travers le territoire national et assurer leur couverture en «toute transparence». Ces équipes de presse étaient venues, notamment d’Espagne, France, Italie, Allemagne, Royaume-Uni, Etats-Unis, Russie, Japon, Vietnam, ainsi que plusieurs pays arabes. Ils représentaient les différents organes de la presse écrite, audiovisuelle, radiophonique internationale, mais également des agences de presses régionales et mondiales. Bon nombre de ces journalistes et leurs équipes techniques étaient déployés à travers le territoire national pour la couverture médiatique du scrutin présidentiel, notamment dans les grandes villes, mais ils étaient également présents «en force» au Centre international des conférences (CIC) aux côtés de leurs homologues algériens. Ils suivaient et transmettaient en direct, au profit de leurs organes, les conférences de presse organisées par le Président de l’ANIE, Mohamed Charfi, faisant état du déroulement de l’élection, les taux de participation, ainsi les conditions d’organisation du scrutin toute au long de la journée de jeudi.