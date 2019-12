Commentaire : La voix du peuple

Jamais élection présidentielle n’aura été aussi décisive, aussi déterminante au regard de la pérennité de l’Etat et de ses institutions. Le peuple algérien en se rendant aux urnes, hier, s’est exprimé en toute liberté et dans la transparence totale pour élire un nouveau président de la République, garant de la légalité constitutionnelle. L’histoire retiendra que cette élection est à marquer d’une pierre blanche en ce qu’elle ressuscite l’espoir prometteur d’une Algérie nouvelle. Les Algériens, en accomplissant leur devoir électoral, ont battu en brèche les desseins malveillants, les sombres prémonitions concoctés par des groupuscules ligués contre leurs intérêts. Le démenti est cinglant. L’élection s’est déroulée dans le calme, le respect des avis d’autrui, de ses intimes convictions, et surtout dans le sillage de ce grandiose hirak pacifique et populaire qui a impressionné la communauté universelle. Le choix du peuple a prévalu, conformément aux articles 7 et 8 de la Constitution algérienne, garanti par une Instance nationale indépendante. Un fait sans précédent dans notre histoire électorale. Le scrutin est aussi crucial parce qu’il incarne la justesse d’une démarche patriotique initiée par tous les citoyens, soutenue et accompagnée par l’institution militaire. Les deux forces ont assumé leur responsabilité, animées d’un dévouement sans faille pour l’Algérie. Ce vote aura été également un bel exemple de sagesse, de lucidité citoyenne, le signe révélateur d’une volonté de faire échec aux comploteurs de tous acabits, de parachever les fondements d’un Etat de droit, débarrassé à jamais de la corruption et des corrompus. Les 24 millions d’électeurs appelés aux urnes ont eu l’occasion historique de faire de ce 12 décembre, une victoire de la légitimité populaire, un rendez-vous capital pour le destin du pays. C’est une confirmation, une de plus, que la solution la plus adéquate pour résoudre l’alternance au pouvoir, démocratiquement, assurer la stabilité du pays, demeure le recours aux urnes et qu’à ce titre, les Algériens ont été d’une clarté incontestable. Avec un sens élevé de la responsabilité politique, ils ont encore infligé la preuve irréfutable de leur engagement pour le seul bien de l’Algérie, au grand désarroi de ceux qui ont nourri, en pure perte, le scepticisme le plus exacerbé, tenté de diviser les rangs, de colporter le mythe du candidat désigné à l’avance et toutes sortes de provocations, d’installer un climat d’inquiétude à l’effet de maintenir un insupportable statu quo. Le futur président de la République, à l’entame de son investiture, aura des chantiers immenses à engager, notamment la priorité pour un réel redécollage économique, contrarié par l’absurdité du caractère rentier d’une économie, peu productive, dangereusement dépendante des importations, la lutte contre une corruption systémique orchestrée par la bande et ses relais, la remobilisation des élites nationales, l’approfondissement de l’indépendance de la justice, le tarissement de tous les terreaux de mécontentement et la liste est loin d’être exhaustive.

M. B.