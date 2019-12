Conseil des Ministres , M. Ahmed GaÃ¯d Salah : Â«Le peuple algÃ©rien dÃ©montrera sa maturitÃ© et son patriotismeÂ» Le vice-ministre de la DÃ©fense nationale, chef dâ€™Ã‰tat-major de l'ArmÃ©e nationale populaire (ANP), le gÃ©nÃ©ral de Corps dâ€™ArmÃ©e, Ahmed GaÃ¯d Salah

Intervenant lors du Conseil des ministres, le général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah a saisi cette réunion «en ce jour, symbole du 11 décembre 1960», qui intervient la veille de la tenue du scrutin présidentiel» pour affirmer que «le peuple algérien démontrera, de nouveau, au Monde entier sa décision souveraine à choisir un président de la République, sa position tranchée et sa maturité et son patriotisme». Evoquant «les dessous des manœuvres dangereuses que la «Issaba» (bande) a voulu mettre en exécution en tentant d'imposer l'état d'exception pour s'accrocher au pouvoir, au détriment de la sécurité et de la stabilité du pays en le faisant basculé dans une spirale de violence et de désordre, après le début des marches pacifiques contre la poursuite des manœuvres hypothéquant son avenir», il a mis en avant la réponse du Commandement de l'Armée nationale populaire (ANP) à cette volonté populaire «à travers la prise de décisions historiques s'inscrivant dans le cadre du respect total de la Constitution et des lois de la République. L'institution militaire, a-t-il ajouté «a assumé sa responsabilité et appelé à l'application immédiate des articles 102, 7 et 8 de la Constitution, ce qui a permis à notre pays de sortir indemne de la crise conformément à la stratégie clairvoyante adoptée par le Haut commandement de l'ANP en collaboration avec toutes les volontés sincères dans les différentes institutions de l'Etat afin de faire face à cette nouvelle situation, et qui a permis d'éviter toutes formes de violence et de désordre sur lesquelles la bande avait misé par des provocations répétées et des revendications rédhibitoires dans le seul et unique objectif de servir ses intérêts étroits». «Ces manœuvres ont été mises en échec grâce à la conjugaison des efforts d'hommes intègres et leur engagement à préserver la volonté du peuple et à protéger ses revendications légitimes contre tout dérapage, et c'est ainsi que le peuple a trouvé un appui et une protection de la part de l'ANP et des différents corps de sécurité qui l'ont accompagné, tout au long des dix derniers mois, sans effusion de la moindre goutte de sang et ce jusqu'à la réalisation de l'objectif principal des revendications populaires, à savoir l'organisation d'une élection présidentielle», a souligné le chef d’Etat-major de l'ANP.



«De fermes instructions ont été données aux services de sécurité, pour permettre aux citoyens d’exercer leur droit et leur devoir électoraux.»



Il a rappelé, dans ce sens, la décision présidentielle relative à l'organisation d'un dialogue national inclusif et à la création de l'Instance nationale de dialogue et de médiation (INDM), qui a œuvré avec l'encouragement et sous le patronage de la Présidence et l'accompagnement et l'appui de l'ANP, sur différents aspects avant de parvenir à arrêter les dispositions relatives à l'organisation de l'élection présidentielle dans les délais fixés», citant notamment «la création de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), qui s'est attelé» à la préparation des dispositions nécessaires au déroulement des différentes étapes de l'opération électorale, jusqu'à la proclamation des résultats définitifs».

Le général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, a évoqué, dans ce sens «les fermes instructions données à toutes les composantes de l'ANP et services de sécurité de faire preuve de la plus haute vigilance et de veiller à la sécurisation totale et entière de ces élections pour permettre aux citoyens, à travers l'ensemble du territoire national, d'exercer leur droit et leur devoir électoral dans le calme et la sérénité, et de faire face, en vertu de la loi, à toute tentative de gâcher cette journée mémorable ou de perturber cette échéance décisive pour notre pays».

Par ailleurs, le général de corps d'Armée s'est félicité «des efforts consentis par la justice dans la lutte contre la corruption et la condamnation des corrompus après s'être libérée des pressions et des diktats, et à la faveur de ce que nous lui avons donné comme garanties par l'accompagnement et la protection en vue de l'accomplissement de ses nobles missions dans de bonnes conditions», affirmant que «ces mesures ont réjoui les citoyens et leur ont redonné confiance en les institutions de l'Etat et en la justice du pays une fois rassurés qu'elle est entre de bonnes mains». «Notre pays a réalisé, durant les derniers mois, un bond qualitatif à travers de grandes réalisations qui ont permis progressivement à l’Algérie de renouer avec sa vitalité et son aura et de retrouver la place qui lui sied, conformément au serment fait à nos chouhada», a relevé M. Gaïd Salah.



Nous sommes convaincus que les Algériens «sauront choisir le prochain président de l’Algérie, un président ayant les qualités de sagesse, de clairvoyance et de perspicacité.»



«Ces résultats ont gagné en raffermissement, notamment après l'élan populaire massif en soutien aux positions historiques de l'ANP et à travers lequel le peuple a montré sa grande conscience des défis actuels et des dangers qui guettent le pays, affichant ainsi son soutien et son appui aux institutions souveraines de son pays et à leurs décisions décisives et rejetant les plans subversifs des ennemis de l'Algérie et de toutes formes d'ingérence étrangère, en se dressant comme un seul homme face aux résidus de la colonisation et ses relais», a-t-il soutenu.

«Aujourd'hui nous nous apprêtons, grâce à l'aide d'Allah, à accueillir une nouvelle ère de confiance et de fidélité à la voie et aux sacrifices des chouhada pour engager, à nouveau, le processus d'édification de l'avenir des futures générations sur des bases saines imprégnées de l'esprit Novembriste et des sacrifices des générations ayant balisé la voie à la liberté et à l'indépendance de la patrie et des citoyens», a-t-il ajouté, se disant convaincu que les Algériens «sauront choisir le prochain président de l'Algérie, un président ayant les qualités de sagesse, de clairvoyance et de perspicacité. Un président capable de concrétiser la volonté du peuple et de permettre au pays de réaliser la renaissance escomptée et de construire un avenir radieux». Cet objectif, a-t-il encore dit, «sera concrétisées, grâce à Allah et à la détermination des citoyens en votant à cette échéance électorale cruciale».

En conclusion, le général de corps d'Armée a exprimé sa haute considération et son respect au chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, auquel il a rendu hommage pour ses efforts et son abnégation «depuis son accession à cette lourde responsabilité en cette conjoncture sensible de l’histoire de notre pays, et sa réussite à asseoir les fondements d’une action cohérente et coordonnée entre la Présidence, le Premier ministère et le Haut commandement de l’Armée en vue de mener le pays à bon port». Le chef d’Etat-major de l'ANP a adressé également, ses remerciements au Premier ministre, Noureddine Bedoui, pour les efforts consentis et les résultats qualitatifs réalisés, notamment en termes de redynamisation des projets de développement et des programmes importants qui étaient gelés.