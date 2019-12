M. Noureddine Bedoui : Â«La prÃ©sidentielle un rendez-vous dÃ©cisif couronnant la volontÃ© populaireÂ»

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a estimé, mercredi, que la présidentielle du 12 décembre était «un rendez-vous décisif qui couronnera la volonté populaire pour le changement pacifique et civilisationnel».

Intervenant lors du Conseil des ministres, M. Bedoui a affirmé que «le 12 décembre sera une date que l'histoire imprimera en lettre d'or à l'actif de notre Armée et notre peuple, car il sera un rendez-vous décisif qui couronnera la volonté populaire pour le changement pacifique et civilisationnel». «Un changement pour lequel les Algériens, hommes, femmes, jeunes et enfants sont sortis, éblouissant le monde entier par le caractère pacifique et civilisationnel de leur revendication et leur adhésion autour de leur Armée et de son Commandement, en rejetant toutes formes d'ingérence étrangère dans leurs affaires internes. Ils ont forcé, ainsi, le respect de tous les peuples et illustré des images inédites que l'histoire retiendra, a-t-il souligné. Pour le Premier ministre «l'action du Gouvernement s'inscrit en droite ligne de cette forte volonté de notre peuple et de l'ensemble des institutions de la République à mener notre pays à bon port et à réunir toutes les conditions indispensables au bon déroulement de l'opération électorale avec le strict respect de l'impartialité de l'administration». A cette occasion, M. Bedoui a tenu à «saluer les membres de la communauté nationale à l'étranger pour leur vote et leur participation au façonnement de l'avenir du pays, en donnant les plus beaux exemples de l'attachement à la patrie mère». Il a relevé, dans ce cadre, que «les institutions de l’Etat, à leur tête le chef de l’Etat, ont assumé leur responsabilité par l’accompagnent des revendications populaires et la préservation du fonctionnement de l’Etat et de ses organes administratifs, économiques et sociaux au service de nos citoyens à travers tout le territoire national, notamment dans les régions enclavées et isolées».



« Sans le positionnement de l’Armée aux côtés du peuple, les conséquences auraient été hasardeuses.»



Après avoir indiqué que «les réalisations politiques et économiques accomplies, durant cette période, l'ont été grâce à la maturité de notre peuple vaillant, qui sait très bien faire la distinction entre l’ennemi et l’ami, et comment en aurait il été autrement alors qu'il a souffert des affres d'une colonisation brutale, sans pareil dans l’humanité», le Premier ministre a ajouté que ceci «a consolidé sa cohésion et renforcé sa détermination et sa volonté pour que vive l’Algérie libre indépendante, et c'est en toute logique qu'il a triomphé et que les épreuves, les plus dures, n’ont pu le diviser, demeurant soudé et uni autour d’un seul et même mot d'ordre à la préservation duquel a veillé et veille aujourd’hui notre Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN), fermement attachée la protection de la patrie et à la défense de ses principes et valeurs sacrées». Estimant que «sans le positionnement de l’Armée aux côtés du peuple, les conséquences auraient été hasardeuses» , il a salué ses efforts pour préserver le pays de tous les risques et sa contribution substantielle à la protection des citoyens, des institutions et des biens, en cette sensible conjoncture, conformément à ses missions constitutionnelles, qu'elle accomplit avec un sens exemplaire de l'engagement et de disponibilité héroïque aux sacrifices pour la sauvegarde de l'indépendance nationale, la défense de la souveraineté nationale, de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays et la protection de son espace terrestre, aérien et maritime». Le Premier ministre a estimé, dans ce contexte, que l'Armée «a donné le plus bel exemple de loyauté envers la volonté populaire par son accompagnement et sa protection, permettant à notre pays de s'apprêter à sortir de sa crise pour réaliser une réelle transition démocratique à travers des élections transparentes et responsables, où le dernier mot reviendra au peuple, dans les cadre des fortes garanties auxquelles le Commandement de l'ANP s'est engagé». Par ailleurs, le Premier ministre a évoqué l'action du Gouvernement, depuis la tenue du dernier Conseil des ministres, à travers la tenue de deux réunions de gouvernement et deux Conseils interministériels consacrés à l'examen de la situation de la Compagnie aérienne Air Algérie et de son plan de développement, ainsi qu'à la préparation de la prochaine saison du Hadj, outre l'adoption de 14 décrets et l'audition de 10 exposés relatifs à plusieurs secteurs.