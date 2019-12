M. Charfi appelle tous les citoyens Ã  participer Ã  lâ€™Ã©lection

Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, a accompli son devoir électoral, en début d’après-midi de jeudi à Alger, dans le cadre de l'élection présidentielle. M. Charfi a exercé son droit civique à l'école primaire Les frères-El-Hachemi à El-Biar, où de nombreux journalistes représentant des médias nationaux et internationaux étaient présents. Le président de l’ANIE a indiqué, après avoir glissé son bulletin de vote dans l'urne, que «cette élection est spéciale et chaque citoyen algérien aura, à travers sa participation, le sentiment d’avoir contribué à la sortie de son pays d’une situation compliquée et avoir participé à la construction d’une Algérie nouvelle». Appelant «tous les citoyens à participer à cette élection», M. Charfi a, dans ce sens, souhaité que «la jeunesse algérienne soit consciente que sa voix électorale pèse sur le présent mais également sur l’avenir du pays».

Interrogé sur le taux de participation, le responsable a estimé que l’engouement pour ces élections «dépasse» celui de l’élection présidentielle de 2014, soulignant que dans la matinée, le taux de participation dans 16 wilayas «dépassait» celui enregistré en 2014.