Centre Ahmed-Aroua de Bouchaoui : Plusieurs personnalitÃ©s sâ€™acquittent de leur devoir

C’est à 8h00 précises que les huit bureaux de vote situés à l’intérieur de l’école primaire Ahmed-Aroua, à Bouchaoui (Alger), ont ouvert leurs portes, marquant, ainsi, le coup d’envoi de l’élection présidentielle historique de ce 12 décembre. Vers 9h30 et sous les applaudissements, le chef de l’Etat Abdelkader Bensalah a fait son apparition pour accomplir son devoir électoral.

Souriant avec les uns et les autres, il s’est toutefois abstenu de faire la moindre déclaration.

Juste avant lui, c’est le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum, qui a mis son bulletin dans l’urne. Le chef de la diplomatie a, à cette occasion, pris la parole devant la presse nationale et internationale venue nombreuse pour couvrir l’événement et appelé les Algériens à se rendre massivement aux urnes afin de choisir celui qui présidera aux destinées de la nation.

Sabri Boukadoum a, par ailleurs, mis à profit cette opportunité pour rappeler que cette élection est organisée par une autorité indépendante et a assuré de la totale transparence du scrutin. En réponse à une question portant sur les abjectes agressions perpétrées à l’encontre des Algériens résidents à l’étranger qui se sont rendus au niveau des bureaux de vote au sein des représentations diplomatiques, le ministre a condamné avec la plus grande fermeté ces actions « lâches », révélant, au passage, qu’il a donné instruction pour que des poursuites judiciaires soient entreprises.

Des personnalités politiques et publiques ont été aperçues en train de glisser leur bulletin dans l’urne, à l’instar de Houda Imene Faraoun, Hassiba Boulmerka et Karim Younes.

À 10h20, c’est au tour du candidat Abdelmadjid Tebboune de s’avancer vers l’urne. Après avoir accompli son devoir, le candidat à la magistrature suprême a pris la parole pour appeler les Algériens à se rendre aux urnes, à l’unisson, pour faire gagner l’Algérie. Il a, d’autre part, déclaré que s’il venait à se faire élire, il laverait la République de l’argent sale. Abordant les agressions et les intimidations qu’ont subies les membres de la communauté algérienne établie à l’étranger devant les bureaux de vote, Tebboune a qualifié les auteurs de ces agressions « d’enfants d’Aussaresse et de Bigeard », s’engageant à lutter avec fermeté contre « les traîtres ».

Peu après, c’est au tour du candidat Bengrina de mettre son bulletin de vote dans l’urne. Ce dernier n’a pas manqué de faire une déclaration à la presse. « Le scrutin d’aujourd’hui est la concrétisation des aspirations du peuple algérien qui veut choisir librement ses représentants », a-t-il affirmé, avant de faire savoir que la cohésion de corps entre le peuple, l’institution militaire et le nouveau président élu permettra de dépasser cette situation. Enfin, Bengrina a indiqué que « le scrutin du 12 décembre est similaire aux manifestations du 11 Décembre 1960 ».

Dans ce sillage, il convient de signaler que de nombreux citoyens sont venus voter, dans un climat empreint de sérénité et d’enthousiasme. Plusieurs d’entre eux ont tenu à témoigner, unanimement, de leur amour pour l’Algérie et de leur volonté de sauver la nation des affres d’un avenir incertain. Ainsi, Kader, un jeune de 28 ans, nous a confié être là, car c’est un devoir. « L’Algérie a besoin de l’ensemble des franges de la population pour relever ce défi et mener le pays à bon port », a-t-il souligné.

En fin de matinée, c’est le Premier ministre Noureddine Bedoui qui a fait son apparition pour voter. Pour rappel, ce centre de vote, dans la banlieue ouest de la capitale, comptabilise pas moins de 3.611 votants dont 1.974 hommes et 1.637 femmes.

Sami Kaidi