Face aux dÃ©passements : Retenue et sagesse des responsables

Le président de l’ANIE, Mohamed Charfi, a salué la retenue et la sagesse dont ont fait preuve les responsables face aux dépassements enregistrés au niveau de quelques centres de vote, et ce, pour le maintien de l’ordre public. S’exprimant lors d’une conférence de presse animée au Centre international des conférences (CIC) en présence de la presse nationale et étrangère accréditée, M. Charfi a précisé, concernant les dépassements enregistrés dans certaines régions : «Nous admettons que des dépassements ont eu lieu dans des bureaux et centres de vote au niveau de certaines régions, perturbant le déroulement serein du scrutin et empêchant les citoyens d’accomplir leur devoir électoral, et tenons dans ce sens, à saluer la retenue et la sagesse dont ont fait preuve les responsables pour le maintien de l’ordre public». Il a fait savoir, à ce propos, que pour l’ANIE, «l’alternative a été de transférer le lieu de vote vers un endroit plus sécurisé». Concernant les saisines et les recours, M. Charfi a dit que «les candidats et leurs représentants peuvent, en cas de dépassements, consigner leurs observations dans les PV de dépouillement et introduire un recours au niveau du Conseil constitutionnel après la proclamation des résultats». En réponse à une question sur le cas de citoyens n’ayant pas trouvé leur nom sur les registres électoraux, M. Charfi a fait savoir que l’ANIE a adopté pour la première fois le fichier électronique national, ce qui a donné lieu à la création de nouveaux centres de vote dans le découpage administratif où des citoyens ont été transférés, conseillant aux concernés de se diriger vers les bureaux d’orientation pour se renseigner sur les bureaux où ils ont été affectés. Il a rappelé, à ce propos, la décision de l’ANlE de permettre à tous les citoyens inscrits sur les listes électorales, mais n’ayant pas de carte de vote, d’accomplir leur devoir électoral en présentant une pièce d’identité. En réponse à une question sur le déroulement de l’opération de dépouillement, M. Charfi a affirmé qu’elle sera effectuée aux centres et aux bureaux de vote en présence des électeurs et des représentants des candidats, sous la supervision des commissions électorales des communes et des wilayas et sous la présidence d’un juge et son adjoint, qui est le représentant de l’ANIE, en vue de garantir davantage de transparence à l’opération de dépouillement. Pour ce qui est de l’annonce des résultats, M. Charfi a affirmé qu’elle interviendra «après la collecte de toutes les données officielles», rappelant que l’ANIE annoncera les résultats préliminaires et que le Conseil constitutionnel proclamera les résultats définitifs du scrutin ultérieurement.